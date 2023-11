Esta mañana el Papa Francisco suspendió parte de su agenda por problemas de salud. El vocero del Santo Padre, Matteo Bruni, informó que se trataba de un resfrío, motivo por el que prefirió no leer un discurso que tenía preparado en un encuentro con rabinos europeos.

“Gracias por esta visita que a mí me gusta tanto, pero sucede que no estoy bien de salud y por esto prefiero no leer el discurso sino dárselos y que se lo lleven”, dijo el pontífice, con la voz afectada, al recibirlos.

Luego, el vocero papal Matteo Bruni aclaró a Télam que Francisco "tiene un poco de resfrío" por lo que prefirió no leer el discurso.

El Papa, de todos modos, mantuvo su agenda de este lunes que incluyó un encuentro de 40 minutos con el líder catalán Pere Aragonés. "El resto de las audiencias del día se dieron con normalidad", agregó Bruni.

De acuerdo a lo previsto, Francisco, de 86 años, recibirá esta tarde a cerca de 7.000 niños de 84 países en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.