El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa aseguró este domingo que Cristina Kirchner “no se va a meter” en su Gobierno si es elegido presidente.

“Cristina deja la función pública, deja de ser vicepresidenta y no va a tener cargo público. No se va a meter en nada, como no se metió este año en mi trabajo en el ministerio”, indicó el actual ministro de Economía en diálogo con el canal La Nación +.

Por otra parte, al ser consultado sobre la causa judicial Vialidad, en la que Cristina Kirchner fue condenada, Massa afirmó que no pone las manos en el fuego “por nadie”.

“Yo no tengo la responsabilidad de poner las manos en el fuego por nadie y no las pongo por nadie. Tampoco creo en los que se arrogan la facultad de un juez de decir que alguien cometió un delito, antes de tiempo, usando el poder de influencia de un medio o una banca. Hay que dejar que la Justicia condene o exonere. La misma tranquilidad tiene que tener en, la causa de los parques eólicos Macri”, afirmó Massa.

Por otra parte, el ministro dio su mirada sobre el comunicado que dio el canciller Santiago Cafiero sobre el ataque de Hamas, y dijo que fue “horrible”. “Tengo una mirada distinta en política exterior. En el debate, yo planteé poner desde el 10 de diciembre a Hamas como organización terrorista, ninguno de los otros candidatos se expresó. Fui el primero en condenar el atentado terrorista de Hamas, el primero en ir al acto de la Daia”, completó.