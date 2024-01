En medio del debate en comisiones de la Cámara de Diputados y ante el rechazo de varios puntos del proyecto de Ley ómnibus enviado por Javier Milei al Congreso, el ministro de Economía, Luis Caputo, envió un inquietante mensaje a los legisladores: “En la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, advirtió el funcionario.

Con la amenaza, el funcionario dejó en claro que el ajuste se seguirá aplicando sí o sí, sin margen de negociación alguna, ya que el gobierno libertario considera que es el único camino para poder bajar la inflación y salir del estancamiento que enfrenta la Argentina.

"Si la ley no pasara, sería una muy mala noticia, no solo para mí, sino para los argentinos”, subrayó el ministro de Economía. Y, aclaró que, en este hipotético caso, no se volvería al desequilibrio de 0,9% (previsto en el anterior entendimiento).

El gobierno de Milei no está dispuesto a emitir ni a solicitar préstamos (ni siquiera al FMI) para evitar bajar el gasto del Estado, de acuerdo a lo informado por Ámbito.

En tanto, luego de la exposición del miércoles de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par de Interior, Guillermo Francos, continua el debate del polémico proyecto enviado al Congreso en un plenario de comisiones.

La polémica por la reforma política y electoral

En su exposición, Francos apuntó que la iniciativa del Poder Ejecutivo busca "simplificar el calendario para no someter a tantas elecciones permanentes" a la ciudadanía.

"Hacemos una reforma para trasladarle a los partidos las tareas de financiar sus campañas y elegir a sus candidatos. Las PASO sirvieron en algún momento para generar mayor participación y solucionar el tema de la elección de postulantes, pero con el tiempo terminaron convirtiéndose en un sistema anodino que no sirve para elegir candidatos", fundamentó el titular de la cartera de Interior.

En torno a la reforma del sistema político por circunscripciones, el ministro defendió la reforma impulsada por el Gobierno de Milei para modificar el sistema de elección de los legisladores, al sostener que "hay distritos que están sobrerrepresentados y otros que están subrepresentados".

"Cuando se hace un análisis se llega a la conclusión de que hay provincias que se quedan con un diputado y en la provincia de Buenos Aires deberían incrementarse en 20 diputados aproximadamente", aseveró Francos.

No obstante, el ministro del Interior afirmó que están "dispuestos a contestar y entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores".

Por su parte, la oposición en pleno cuestionó la reforma electoral incluida en la Ley Ómnibus y ante esto, el Gobierno de Milei resignaría avanzar con esos cambios para evitar poner en peligro la aprobación del mega proyecto.

“Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, al participar del plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.