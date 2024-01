Este miércoles la Cámara de Diputados retoma el debate del proyecto de ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’. Se trata del paquete de leyes que envió el Ejecutivo, orientado a la desregulación total de la economía y la modificación de más de 600 normas.

El debate contiene a 112 diputados distribuidos en las comisiones de Legislación General (31), Presupuesto y Hacienda (49) y Asuntos Constitucionales (35) bajo la presidencia de dos diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz y el de Avanza Libertad, José Luis Espert.

En esta segunda jornada estarán presentes en el debate el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, orientados a responder preguntas y dar explicaciones respecto de las leyes que afectan a sus carteras.

Francos se mostró abierto al diálogo y forma parte del ala más dialoguista del Gobierno. Al exponer, destacó que el Congreso tiene “una enorme vigencia en el sistema democrático porque es un activo de los argentinos y en particular de la política”, pero alertó que los argentinos “sienten que la clase dirigente no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha respondido las expectativas que el pueblo tenía”.

Vale recordar que este proyecto de ley pretende eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En este sentido, el ministro defendió la reforma: “(Las primarias) No han sido de utilidad y en muchos casos han implicado un costo para el Estado enorme que no tiene una justificación en sus resultados”.

Por otro lado, a las 14 se espera la exposición de la ministra Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad Nacional. Ayer se presentaron el secretario de la Jefatura de Gabinete, José Ronaldi, el secretario de Energía, Eduardo Chirillo, el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En el marco del plenario, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y cuestionó la incorporación de la reforma política en el proyecto, al sostener que "nunca se trató en extraordinarias un tema como éste", a la vez que afirmó que "estamos construyendo un modelo hegemónico a medida del gobierno a toda velocidad".

"Debatámoslo a fondo, no le pongamos una mordaza al Congreso" , aseveró Martínez

En tanto, la diputada de Hacemos Coalición Cívica, Margarita Stolbizer, dijo que se trata de un "paquete ambicioso" de medidas control que “adolece de priorización”. En este sentido, sostuvo que "se requieren cambios profundos" pero advirtió que el Ejecutivo debe “desarmar este bodrio” y “establecer prioridades”.

Por su parte, la diputada del PRO, Silvia Lospennato, pidió tratar este tema "en sesiones ordinarias", al sostener que “no rehuimos al debate, menos al electoral pero hay que hacerlo en el momento oportuno”. “Tenemos disposición de acompañar pero hay que fijar prioridades y tratarlo en sesiones ordinarias”, agregó.

Lospennato advirtió además que la iniciativa es "tremendamente regresiva e inconstitucional y no es la mejor solución para los fines que ha propuesto el ministro" y propuso que "sea un tema que trabajemos con mucha continuidad en sesiones ordinarias y se incluya el proyecto de ficha limpia".

Para esta tarde, también se espera la presencia del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que estuvo ayer a la tarde para exponer sobre la reforma política; del secretario de Finanzas, Pablo Quirno; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, el director del programa de Bioeconomía, Fernando Vilella.