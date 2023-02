Libros: recomendaciones para celebrar el amor

Muy pronto se celebra el Día de los Enamorados y desde Yenny El Ateneo llegan recomendaciones de lecturas para no dejar pasar.

La lista incluye las clásicas novelas románticas y además, libros de auto ayuda y de reflexión sobre el amor y las relaciones afectivas.

“Experimento de amor en Nueva York” de Elena Armas ($3.699):

Rosie tiene solo ocho semanas para escribir una novela romántica en medio de su bloqueo creativo. Encima, se le ha derrumbado el techo delbaño delante de sus narices. Por suerte; puede huir alapartamento de Lina mientras ella está de viaje. Pero Rosie se encontró con Lucas, el primo de su mejor amiga y de quien está virtualmente enamorada. Este caballero español le ofrecerá compartir el apartamento y le propondrá un extraño experimento para ayudarla con su trabajo: tener 4 citas románticas en la Gran Manzana para que ella se inspire y pueda superar su bloqueo.

"Olivia" de Erica Vera ($3.699):

La muerte de su madre obligará a Olivia a regresar y a reencontrarse con aquello que aún duele de su relación. Las heridas que cargan su cuerpo y su alma arderán bajo el sol del desierto. Pero la esperan el mar, un bote, una puesta de sol, y el amor.

“El amor real huele a tostadas” de Patricia Faur ($4.480):

La psicóloga especialista en dependencia emocional; nos ayuda a reescribir nuestras historias de amores caóticos y nos guía hacia el encuentro del bienestar amoroso, donde la relación es familiar y posible y se encuentra calma y tibieza.

"Que sea mutuo o no sea nada" de Paola Bertiz Broll ($3.200):

Ya basta de conformarse con "miguitas" de una persona que no te da lo que necesitas o aplicar el "contacto cero" para soltar esa relación que te lastima y no suma. La psicóloga, especialista en dependencia emocional propone ejercicios fáciles y potentes para que desprenderse de relaciones tóxicas, reconstruir la autoestima y armar una pareja sana y feliz.

“Lo que va vuelve” de Giselle Mazzeo ($2.800):

La escritora argentina incursiona en la ficción para contar una historia sobre un complejo entramado de casualidades que unen unos embarazos problemáticos gracias al amor, el pegamento del destino.

“Nuestro oscuro pasado” de Camucha Escobar:

es una historia de amor que parece imposible en un país devastado por el odio. También la historia de dos familias que guardan un oscuro pasado.

“Violeta” de Isabel Allende ($6.499):

En una larga carta dirigida a una persona a la que ama por encima de todas las demás, Violeta rememora devastadores desengaños amorosos y romances apasionados, momentos de pobreza y también de prosperidad, pérdidas terribles e inmensas alegrías. Vista con los ojos de una mujer poseedora de una pasión, una determinación y un sentido del humor inolvidables que la sostienen a lo largo de una vida turbulenta, Isabel Allende nos regala, una vez más, una historia épica profundamente inspiradora y emotiva.

"Artsaj" de Magda Tagtachian ($4.599):

Alma Parsehyan siente un vacío en el vientre, un sufrimiento ancestral. Su familia fue víctima del genocidio perpetrado por el Imperio otomano, actual estado turco, contra el pueblo armenio. Ella también vivió su propio infierno y pudo escapar de él, pero aún necesita sanar. Para cerrar un círculo, emprende un viaje hacia Artsaj, un territorio históricamente armenio y en lucha permanente y en ese trayecto encuentra el amor. Una vez más, Magda Tagtachian logra narrar con maestría los conflictos geopolíticos y bélicos actuales del Cáucaso Sur; una zona de frontera caliente y en la que sin embargo, hay lugar para la ternura y la pasión.

"Si el zapato te queda" de Julie Murphy ($4.200):

La escritora hace una reinterpretación del bien amado cuento de Cenicienta con una encantadora historia de amor propio y fe en el final feliz.

“La teoría de los archipiélagos” de Alice Kellen ($3.800):

La teoría de los archipiélagos sugiere que todos somos islas. Llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual, pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como separa. La nueva novela de Alice Kellen, la autora que ha enamorado a más de un millón de lectores, es una bella historia que navega en el territorio del amor.

“Nadie como tu” de Anna Casanovas ($4.590):

Tras romperse la pierna y perder el trabajo mal pagado que tenía como diseñadora gráfica, Ágata Martí no tiene más remedio que asumir que no sabe qué está haciendo con su vida. Tal vez por eso decide seguir el consejo de su hermano mayor y mudarse a Londres una temporada. Allí se encuentra con Gabriel, quien fue el chico que le dio el beso más inocente del mundo. Pero para él, Ágata fue y es algo mucho más complicado.

“De ex a ex” de Rachel Lynn Solomon ($4.690):

Dos presentadores de un programa de radio pública se abren camino a través de señales contradictorias en esta brillante comedia. Shay Goldstein es productora en la emisora de radio pública de Seattle desde hace casi una década y no puede imaginarse trabajando en ningún otro lugar. Últimamente, rivaliza con su nuevo compañero, Dominic Yun, que acaba de salir de un máster en periodismo y está convencido de que lo sabe todo acerca del medio. Cuando la emisora está en apuros y necesita algo nuevo que la dinamice, Shay tiene una idea que su jefe aprueba con entusiasmo: De ex a ex, un programa y podcast donde dos ex hablarán de sus fallos en pareja y ofrecerán consejos amorosos en directo. A pesar de no haber salido nunca juntos, Shay y Dominic son los presentadores perfectos. El éxito del programa aumenta, mientras que ellos empiezan a sentirse atraídos el uno por el otro.