Un show histórico de Bruce Springsteen se podrá ver en las salas del país.



The Legendary 1979 No Nukes Concerts, el registro de un show histórico de Bruce Springsteen & the E Street Band, llegará a argentina en noviembre. A un año de su último disco de estudio, el nuevo desembarco de El Jefe en la pantalla se grabó en el Madison Square Garden como parte de un festival pacifista, y fue filmado originalmente en 16 mm. Además, se estrenará en formato físico y digital.

Thom Zimny fue quien restauró la imagen: "Hace unos años comencé a reexaminar los archivos filmados de Bruce, sobre todo la aparición de la banda en los conciertos de No Nukes de 1979", expresó y agregó: "Rápidamente me di cuenta de que estas eran las mejores actuaciones y las mejores filmaciones de los legendarios años setenta de la banda, y me dediqué a sacar todo el potencial de las imágenes. Después de haber trabajado como director principal y editor de Bruce durante los últimos 20 años, puedo decir sin reservas que esta película de noventa minutos es el estándar de oro para Bruce y la banda en vivo durante uno de sus mejores períodos creativos", compartió el realizador.

El show cuenta con clásicos como "Thunder Road" y Born to Run", además de estrenos para la época como "The River" y "Sherry Darling", cuyas versiones de estudio verían la luz al año siguiente.



Bruce Springsteen fue el plato fuerte de una grilla que también incluyó los nombres de Bonnie Raitt, James Taylor, Carly Simon, Gil Scott-Heron, Tom Petty y Crosby Stills & Nash, muchos de los cuales colaboran durante el set de El Jefe. "Es un espectáculo de rock puro de principio a fin, el nivel de energía es trascendente y el dominio del arte y el oficio de la música rock es impresionante", agregó Jon Landau, el productor de la película.



