Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, del 19 de abril al 1° de mayo se realizará el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente [23] BAFICI. En su edición 2022, el festival, uno de los más importantes de América Latina, reúne lo más destacado de cineastas nacionales e internacionales.



Durante 13 días se podrá disfrutar de una programación pensada para todos los públicos: 290 películas con más de 450 funciones presenciales de las cuales 223 films se exhibirán también de forma online, y más de 60 actividades especiales, en más de 15 sedes.

La programación, links de reserva de entradas y el catálogo se encontrarán en la web Vivamos Cultura. A través del whatsapp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) podrá consultarse toda la programación.

Además, desde la web Vivamos Cultura se podrá disfrutar desde cualquier parte del país de una gran cantidad de programación online así como propuestas específicas para grandes y chicos.

El circuito central del festival se desarrollará en la zona de la Avenida Corrientes y las salas que tendrán programación y actividades de BAFICI son el Cine Lorca, el Cine Cosmos, el Cine Gaumont, el Multiplex Monumental Lavalle, la Alianza Francesa y la Sala Leopoldo Lugones. El circuito de salas periféricas lo completarán el Museo del Cine, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Anfiteatro del Parque Centenario, los Espacios Arte en Barrios y el Buenos Aires Museo.

La apertura se realizará el martes 19 de abril con dos proyecciones. Se presentará en Cine Multiplex Monumental Lavalle a las 19, la premiere mundial de "Pequeña flor", la nueva película de Santiago Mitre.

También se proyectará el cortometraje argentino "Ahora ya sé dónde encontrarte" de Diego Berakha que usa imágenes de Google Earth para relatar su historia de vida: la infancia en España y el viaje que hizo cuando tenía doce años y decidió mudarse a la Argentina, donde vivía su padre.

La apertura Baficito, la sección para chicos y chicas del festival, será abierta al público y se llevará a cabo a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario. Se proyectará "El ascenso y caída del Chop Chop Show", dirigido por Diego Labat. Se trata del primer largometraje argentino de títeres: un falso documental que, con humor para todas las edades, retrata el detrás de escenas de un programa de títeres emitido vía Instagram.

La función de clausura será el día 30 de abril a las 16.50 en el Cine Gaumont, con la proyección de la película francesa Viens, je t’emmène (Nobody’s Hero, en su idioma original), del director Alain Guiraudie.

Este año, como lo refleja la función de Apertura, nuevamente los cortometrajes y los largometrajes que hacen a las tres competencias del festival tienen la posibilidad de ganar cualquiera de ellas. Las competencias del festival serán la Internacional, Argentina y vuelve Vanguardia y Género.

Otras actividades

El festival contará con varias actividades especiales. Habrá charlas presenciales y online con invitados internacionales y nacionales, lanzamientos de cuatro libros y proyecciones que se combinan con charlas, fiestas o shows en vivo: el film Italo disco tendrá una fiesta alegórica al género, trás el estreno de El káiser de la Atlántida una cantante de ópera deleitará al público con un aria, en las proyecciones de Diarios de Andrés Di Tella el mismo Di Tella leerá extractos, habrá un Homenaje a Manuel Antín a 60 años de su ópera prima, tendrá lugar la proyección aniversario de Happy Together de Wong Kar-wai a 25 años de su estreno, entre otros. Además, se contará con la presencia destacada de importantes figuras internacionales que estarán a cargo de Masterclasses, como Pascale Bodet, David Fisher, Bruce LaBruce y Jorge Arriagada. Se suma una Masterclass de lujo, gentileza de Disney: una charla con Danny Elfman, el mítico compositor de Hollywood famoso por sus trabajos junto a Tim Burton y muchos otros directores.



En Noches especiales se presentarán cuatro títulos argentinos inéditos que ofrecerán su premiere mundial en el Bafici: BJ: La vida y locuras de Bosco y Jojo, de Sergio Bonacci Lapalma; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, de Alejandro Hartmann; Que todo se detenga, de Juan Baldana; y Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubin. También tendrán su premiere tres films internacionales: En Djevel med Harpun / El arponero, de Mirko Stopar, una coproducción noruego-argentina; No Compromise When It's Time to Die, de Fred Riedel; y The Affairs of Lidia, del realizador y activista LGBT+ canadiense Bruce LaBruce.



Los Focos de esta edición estarán dedicados a Pascale Bodet, directora, actriz y crítica francesa; Genadzi Buto, director, animador, artista y diseñador de Bielorrusia; y David Fisher, documentalista y gestor cultural israelí.



Este año Rescates tendrá siete (7) títulos: la proyección aniversario de Happy Together, filmada en una Buenos Aires redescubierta por la mirada del gran Wong Kar-wai.; una versión restaurada de Bolivia, de Israel Adrián Caetano; la copia restaurada de Cholo, de Bernardo Batievsky -gentileza de UCLA Film & Television Archive-; La migración, de Ezequiel Acuña, coproducción argentino-peruana que podrá verse por primera vez en Buenos Aires; la portuguesa O movimento das coisas, de Manuela Serra; Prisioneros de la tierra, de Mario Soffici, gentileza del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken; y Rocky vs. Drago: The Ultimate Director's Cut, de Sylvester Stallone.

Además, se proyectarán tres (3) películas de Jan Oxenberg (Brooklyn, 1950), una de las pioneras del cine queer en Estados Unidos, que a partir de la experimentación y el sentido del humor hizo visible la sociedad que la rodeaba.

Dentro de Homenajes se presentarán cuatro títulos: la ópera prima de Manuel Antín La cifra impar; La aventura y El desierto rojo, dos (2) clásicos de Michelangelo Antonioni, como homenaje a Monica Vitti; y, como homenaje y despedida a Pascual Condito, se proyectará Tras la pantalla, de Marcos Martínez, un retrato documental sobre el histórico distribuidor cinematográfico.

Dentro de Proyecciones Especiales, estará el foco Bienal, con tres (3) películas realizadas con material de archivo a partir de la convocatoria de Experimentación Audiovisual de la Bienal Arte Joven Buenos Aires, Pantalla UBA, en donde la carrera de Diseño de Imagen y Sonido presenta veinte (20) piezas audiovisuales, Cortos UTDT - Museo del Cine, con cortometrajes surgidos de una convocatoria, realizados con archivo de cine publicitario recuperados por el museo y Festiclip, con una retrospectiva de sus dos primeras ediciones y un concierto con bandas en vivo. Festiclip es un festival gratuito de videoclips independientes creado por realizadores platenses.



Además habrá charlas de La Buenos Aires Film Commission (BAFC), un área que pertenece a la plataforma Impulso Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad y desarrolla programas y políticas de incentivo a las producciones audiovisuales internacionales en la Ciudad.

Con el objetivo de incentivar la reactivación del sector cinematográfico, durante el Festival se lanzará la segunda edición de ABC BAFICI, el programa de formación y mentoreo federal para proyectos argentinos en desarrollo. La edición 2022 del programa contará con el acompañamiento de Gabriel Medina, Clarisa Navas, Santiago Giralt y Verónica Calvo, así como programadores BAFICI, y destacados profesionales del medio. La meta es generar nuevos puentes y oportunidades para que los cineastas argentinos recuperen la singularidad en sus películas y su potencia creativa, que reconecten con su público y que lleguen a todas las audiencias que les sean oportunas.