En un nuevo capítulo de los cruces entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno Nacional, Ricardo Lorenzetti, uno de los integrantes del máximo tribunal, criticó el proyecto para ampliar el número de miembros del cuerpo, al afirmar que “en 2006 hubo una ley que fue votada (para reducir la cantidad de miembros) por los mismos que hoy están discutiendo eso. Hay que tratar de tener cierta coherencia en favor de los ciudadanos".

"Si un día decimos que la Corte tiene 5 integrantes, otro día 10 y mañana 15, no le damos ninguna seriedad a los ciudadanos", señaló y agregó que "hay que ser cuidadosos, el Congreso tiene las facultades de tratarlo. Y también sería interesante que cuando se cambien leyes se consulte al Poder Judicial".

Al referirse a la cuestión de la falta de independencia del máximo tribunal, sostuvo que "la Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política y si analizamos los últimos quince años van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector o a otro". En esa dirección aseveró que "no hay mayorías a favor o en contra de un sector”.

Al ser consultado sobre su supuesta preferencia por el kirchnerismo remarcó que “yo he firmado contra el kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes" y defendió lo actuado por la máxima instancia judicial del país en lo relacionado al Consejo de la Magistratura. "En los últimos 16 años funcionó realmente muy mal con una influencia política predominante”, expresó.

En ese sentido, se mostró partidario de acelerar las designaciones de jueces. “Hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, cerca de 200 jueces nacionales y federales, de manera urgente" finalizó.

Cabe recordar que Lorenzetti fue el único miembro de la Corte Suprema que no votó en el fallo que cambió la conformación del Consejo de la Magistratura y que fue el único que cuestionó la forma en que el titular del alto cuerpo, Horacio Rosatti se votó a si mismo para presidir la máxima instancia judicial de la Nación, calificando al procedimiento como "irregular", por el cual se repiten "vicios moral y jurídicamente descalificados”.