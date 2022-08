La cultura está atravesando momentos de gran incertidumbre porque en pocos meses dejarán de cobrar las Asignaciones Específicas a la Producción Cultural. Cerca de un millón de trabajadores de la cultura se verán afectados si el Senado no aprueba la prórroga de 50 años más, para que los artistas continúen recibiendo la Asignación.

El jueves 25 a las 12 horas, "Unidxs por la Cultura" convoca a una conferencia de prensa frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

Desde el colectivo de artistas difundieron el siguiente mensaje: "Senadores/as, les toca evitar el Apagón Cultural. ¿Qué pasa con la media sanción al Proyecto 3823-D-2021?. Quedan 4 meses para el cierre de sesiones, el proyecto de ley que debe prorrogar las Asignaciones Específicas a la Producción Cultural (Cine, Teatro y Música) y el fomento de Bibliotecas Populares y Medios Comunitarios sigue sin aparecer en la agenda de la Cámara Alta para ser tratado sin demora tal cual fue la promesa una vez obtenido el dictamen en las comisiones correspondientes. La iniciativa tiene media sanción por parte de Diputados desde el 15 Junio de este año, luego de dar una larga pelea en las calles y en los medios para hacer visible esta situación y con una fuerte presencia nuestra el día de la votación en el recinto para poder sostener la diferencia de votos que le daba garantías al proyecto".

El comunicado continúa: "Dos meses pasaron y para lxs trabajadorxs de la Cultura cada día sigue siendo vital para modificar lo votado en el Congreso Nacional en 2017. Exigimos se cumpla con el compromiso asumido y se atienda nuestro DERECHO ya que para nosotrxs hace 5 años que se puso fecha de vencimiento a la cultura argentina, como una sentencia de muerte a nuestra producción y acervo cultural. Sin mencionar los miles de puestos de trabajo que desaparecerían de no salir esta nueva Ley que corrija el intento de desfinanciarla definitivamente".



También, agrega: "Esta grave crisis económica que atraviesa el país no es excusa para que ahora acabe con nuestra producción e identidad cultural, y por encima del compromiso ya asumido de darle tratamiento. No nos queda tiempo... Senadores/ senadoras nuestra identidad cultural y miles de puestos de trabajo están en sus manos ahora. Les toca #EvitarElApagónCultural ¡Legislen a favor del pueblo!", es el pedido de varios colectivos de artistas.

Por su partes las actrices Cecilia Roth y Cristina Vanegas, grabaron sus voces alertando sobre esta grave situación: "El jueves 25 de agosto a las 12 horas nos convocamos en la puerta del Congreso de la Nación para exigir la votación del proyecto de ley que prorroga por 50 años las Asignaciones Especificas que garantizan fondos a las actividades culturales. Es importante destacar que estas asignaciones especificas son el motor de nuestra cultura y dejaran de fomentar su desarrollo impulsado por el INCAA, INAMU, INT, ENACOM y Bibliotecas Populares. De no sancionarse una prorroga, esos fondos pasaran a manos de Rentas generales quedando bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno. Estamos a solo 4 meses del desfinanciamientos de la cultura argentina, del acervo identitario y la perdida de cientos de miles de puestos de trabajo. Un millón de trabajadores de la cultura podrían quedar sin trabajo... Decimos No al Apagón Cultural. Senadores legislen a favor del pueblo".