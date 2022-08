Luisana Lopilato y Michael Bublé dieron la bienvenida a su cuarta hija Cielo Yoli Rose.

La actriz argentina y el músico canadiense llevan casados más de diez años y son padres de Noah, Elías, Vida y ahora Cielo.

A poco más de 48 horas del parto de la niña, Luisana posteó un video musicalizado con la canción de su marido, I'll Never Not Love You, una de las últimas y dedicadas a la relación que mantiene con ella.

"Relato de 1 día inolvidable...Tocar el 💕 CIELO 💕 con las manos... Te amamos profundamente 😍" , escribió la actriz.