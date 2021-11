Luego de mucha espera, "The Many Saints of Newark" se estrena en HBO Max, 22 años después del lanzamiento de la serie original de la señal televisiva, The Sopranos.



La película estará disponible el 5 de noviembre en la plataforma streaming, HBO Max.

Esta precuela sigue los altibajos de la familia criminal DiMeo a lo largo de las décadas de 60 y 70 y repasa el origen del gran Tony Soprano en su adolescencia. Un dato relevante es, que el papel de James Gandolfini en el film es interpretado por su hijo, Michael, que logra replicar de manera perfecta a Tony y así conmemorar a su recordado padre.

The Sopranos sigue siendo una de las series más importantes de HBO Max, contenido multipremiado que le dio una nueva vida al género de la mafia, humanizando a un líder criminal inteligente y brutal que necesitó ir a terapia para poder lidiar con las contradicciones de las dos vidas que estaba viviendo: la familiar y la de la mafia de Nueva Jersey.

"The Many Saints of Newark" les dará a los fanáticos de la serie una oportunidad para conocer los momentos y circunstancias que llevaron Tony Soprano a tener y dirigir su propio imperio, mientras crecía atrapado en un mundo complicado y violento e intentaba decidir qué camino tomar en la vida, el del negocio familiar (que involucra a su tío) o uno que lo aleje por completo de su destino.



¿Quién es el director, guionista y cuál es el elenco de la nueva ficción?

La película ha sido escrita por el creador original de The Sopranos, David Chase y fue dirigida por Alan Taylor, quién ganó un par de Emmys a Mejor director de una Serie de Drama por sus constantes colaboraciones en

The Sopranos, Mad Men y Game of Thrones.

"The Many Saints of Newark" está protagonizada por Alessandro Nivola ("Disobedience", "American Hustle"), el ganador del Tony, Leslie Odom Jr. ("Hamilton" de Broadway, "Murder on the Orient Express"), Jon Bernthal ("Baby Driver", "El lobo de Wall Street"), Corey Stoll ("El primer hombre", "Ant-Man"), Michael Gandolfini ("The Deuce”), Billy Magnussen ("Noche de juegos", "La gran apuesta"), Michela De Rossi ("Boys Cry", la serie de televisión "The Rats"), John Magaro ("The Finest Hours", "Not Fade Away"), con el ganador del Emmy, Ray Liotta ("Shades of Blue" de televisión, "Goodfellas") y Oscar la nominada Vera Farmiga (“Up in the Air”, “The Conjuring”).