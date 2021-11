En noviembre, MUBI presenta ciclos de Francis Ford Coppola, David Lynch y Pedro Almodóvar, más títulos del Nuevo Cine Surcoreano y la Ópera de París.

Además, se podrán ver estrenos de Cao Guiramães (Brasil), Jacques Demy (Francia) y otros títulos de la ópera de París de parte de cineastas como Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Alejandro Amenábar (Chile), Aki Kaurismäki (Finlandia), Abel Ferrara (EE.UU.), Gustav Möller (Suecia) y Cédric Klapisch (Francia).

El ciclo de David Lynch incluye Inland Empire y Twin Peaks: Fire walk with me, la precuela de la icónica serie surrealista de los años noventa. MUBI extiende la colección de Pedro Almodóvar con Hable con ella, La mala educación y Volver; e introduce One from the heart y Youth without youth de Francis Ford Coppola.

Mirá todos los estrenos

La plataforma presenta dos filmes, Friends and Strangers de James Vaughan y The trouble with being born de Sandra Wollner, con temáticas vinculadas y adaptadas a la generación millennial y el mundo de hoy. Dentro del universo de las animaciones, se estrena Accidental luxuriance of the translucent watery rebus de Dalibor Baric, con una cuota de detectives, la nueva ola francesa, Tarkovsky y ciencia ficción. Por último, entre cortometrajes, 80,000 years old de Christelle Lheureux invita a reflexionar y viajar en el tiempo, lo real e irreal.

Contenido exclusivo

MUBI ofrece títulos, únicamente disponibles para sus usuarios aficionados, tal como Moments like this never last de Cheryl Dunn, documental sobre el artista de graffiti y fotógrafo, Dash Snow, quien falleció en 2009 y aún es un ícono inspiracional para sus seguidores del mundo del arte.

El ciclo del Nuevo Cine Surcoreano continúa siendo una exclusividad y la colección se extiende con títulos como The first lap de Kim Dae-hwan, Heart de Jeong Ga-young, Winter´s night de Jang Woo-jin y Microhábitat de Jeon Go-woon, todas voces emergentes y destacadas de los últimos tiempos.

80000 YEARS OLD (3 de noviembre)

Un reciente cortometraje estrenado en Rotterdam 2020. Presenta a una joven arqueóloga que regresa con entusiasmo a Normandía, su ciudad natal, por trabajo. La directora, Christelle Lheureux utiliza una pantalla dividida, inventiva para reflejar la autorreflexión, la duda y los recuerdos de infancia. 80,000 YEARS OLD teje de manera creativa el pasado y el presente, lo real y lo irreal.

Debuts



FRIENDS AND STRANGERS (10 de noviembre)

El divertido debut de James Vaughan, una comedia hipster que retrata a través de la sátira el privilegio y el tedio millenial. Esta historia que comienza como una comedia anti-romántica, avanza como una serie de encuentros casuales cada vez más absurdos.



Extramuros



ACCIDENTAL LUXURIANCE OF THE TRANSLUCENT WATERY REBUS (17 de noviembre)

Dalibor Barić, dirige, escribe, anima, edita y musicaliza ​​ACCIDENTAL LUXURIANCE OF THE TRANSLUCENT WATERY REBUS, una arriesgada película de animación croata y experiencia visual alucinante que mezcla diferentes técnicas de animación con una ambiciosa historia que combina películas de detectives, la nueva ola francesa, ciencia ficción y Tarkovsky.

Nuevos Autores

THE TROUBLE WITH BEING BORN (24 de noviembre)

Elli es una niña androide y vive con un hombre mayor al que llama padre. Ella comparte sus recuerdos, desde los momentos importantes hasta los incidentales, y cualquier otra cosa que él programe para recordar. Una semi-adaptación del siglo XXI de Pinocho, que descubre nuevos límites con respecto a nuestras tensas relaciones con las máquinas que usamos y las personas que amamos.

Exclusivos MUBI

NUEVO CINE SURCOREANO

En noviembre continuamos con el ciclo "Nuevo cine surcoreano", presentando 4 títulos surcoreanos de voces emergentes de los últimos años. THE FIRST LAP (2017), HEART (2019), WINTER’S NIGHT (2018) y MICROHÁBITAT (2017).

THE FIRST LAP - 1 de noviembre

HEART - 8 de noviembre

WINTER’S NIGHT - 15 de noviembre

MICROHÁBITAT - 25 de noviembre



Retrato del artista

OMENTS LIKE THIS NEVER LAST (6 de noviembre)

El trabajo de Dash Snow como artista de graffiti y fotógrafo perdura en el amoroso y extenso documental de Cheryl Dunn: MOMENTS LIKE THIS NEVER LAST. Snow fue introducido al mundo del arte internacional con su extensa documentación de amigos y compañeros artistas, muchas de las cuales retratan de manera gráfica sexo y consumo de drogas. Aunque su vida terminó trágicamente de manera abrupta después de una sobredosis de heroína en 2009, el trabajo de Snow sigue vivo en los innumerables artistas que inspiró y en la forma en que cambió y se adaptó a un mundo artístico que cambia rápidamente.



Destacados



DAVID LYNCH: UN GENIO SURREALISTA

Siguiendo el especial dedicado al genio surrealista, en noviembre presentaremos en MUBI INLAND EMPIRE, un alucinante viaje a través de la percepción de la realidad de una actriz que se va distorsionando a medida que la película avanza. Este fue el último largometraje de David Lynch hasta la fecha, y significó una reunión con Laura Dern en una de sus mejores actuaciones.

TWIN PEAKS: FIRE WALK WITH ME - 2 de noviembre

INLAND EMPIRE - 27 de noviembre



Foco en Cao Guimarães

Presentamos el foco en Cao Guimarães, artista plástico y cineasta originario de Belo Horizonte, expuesto en distintas plataformas, tanto en el Festival de Locarno como en el MOMA. TWO WAY STREET es un proyecto que aborda la realidad del individuo urbano que vive solo. Un ejercicio creativo que analiza el mirar y ser mirado.

TWO WAY STREET (23 de noviembre)



Magníficas obsesiones: Las películas de Pedro Almodóvar

Este mes cerramos el ciclo dedicado a Pedro Almodóvar con algunas de sus películas más recientes y también más reconocidas. La película Hable con ella, le valió un premio Óscar a mejor guión y una nominación como mejor director, así también, el papel que Penélope Cruz desempeñó en Volver, le consiguió su primera nominación a mejor actriz de los premios de la Academia. En estas películas podemos encontrar a los actores latinoamericanos, Darío Grandinetti (HABLE CON ELLA) y a Gael García Bernal (LA MALA EDUCACIÓN). La mala educación es también una de sus películas más cercanas a Almodóvar, ampliamente ligada a Dolor y gloria.

HABLE CON ELLA - 4 de noviembre

LA MALA EDUCACIÓN - 11 de noviembre

VOLVER - 18 de noviembre

Baladas de amor en movimiento: El cine de Jacques Demy

Una divertida película que busca transmitir un estado de euforia, protagonizada por Catherine Deneuve, THE YOUNG GIRLS OF ROCHEFORT es un bello homenaje de Jacques Demy a los grandes musicales de la época dorada de Hollywood, que incluso incluye al ícono de las comedias musicales, Gene Kelly.

THE YOUNG GIRLS OF ROCHEFORT - 5 de noviembre

Corazonadas: Programa doble de Francis Ford Coppola



En noviembre se presenta un programa doble dedicado a uno de los grandes autores del cine estadounidense, Francis Ford Coppola. Empezando con ONE FROM THE HEART, la película que realizó después de APOCALYPSE NOW, para la cual tomó como punto de inspiración los musicales. A pesar de no haber sido bien recibida en su momento, ha encontrado de nuevo la atención de la gente y se ha revalorado.

ONE FROM THE HEART - 20 de noviembre

YOUTH WITHOUT YOUTH - 21 de noviembre



Preludios: Cortos de la Ópera de París



La selección de cortos comisionados por la ÓPERA DE PARÍS incluye este mes el hipnótico e inquietante corto de Apichatpong Weerasethakul que lleva su sello personal, realizado con su colaboradora frecuente, Jenjira Pongpas Widner. Blue presenta una danza coreografiada de pergaminos y un retrato de un sueño febril.

BLUE (12 de noviembre)

El director chileno, Alejando Amenábar narra la historia de Hypatia. Protagonizada por Rachel Weisz, acompañada de Óscar Isaac.

ÁGORA - 29 de noviembre

THE OTHER SIDE OF HOPE (30 de noviembre)

El guionista y director finlandés Aki Kaurismäki (LE HAVRE) depura aún más su oficio en THE OTHER SIDE OF HOPE, ofreciendo un drama oportuno, con una narrativa heróica cuyo aire melancólico está atravesado por su empatía.

PASOLINI (7 de noviembre)

Un entretejido impresionista de biografía y adaptación poética, el retrato de Abel Ferrara de los últimos días de Pier Paolo Pasolini es tan tierno como enigmático. Willem Dafoe encarna al gran director en una biografía que desborda vida, incluso estando teñida por el espectro de la muerte.



THE GUILTY (14 de noviembre)

Un thriller inteligente y excepcional que hace uso efectivo de una economía de recursos. Un ejercicio estresante de tensión que demuestra con elegancia las bondades de un magnífico guion. El éxito de esta película danesa llevó a Jake Gyllenhaal a adaptarla este año.

THE SPANISH APARTMENT (28 de noviembre)

Cédric Klapisch dirige esta comedia de culto acerca de las confusiones, descubrimientos y romances en la primera edad adulta. Protagonizada por Audrey Tautou y Romain Duris, esta historia nos presenta una visión dulce y optimista del mundo, donde nada puede ser mejor que ser joven y estar en Barcelona.