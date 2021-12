"Elijo seguir estando" fue una de las frases que uso Marcelo Gallardo, el director técnico de River Plate, para anunciar este miércoles que seguirá al menos una temporada más al frente del primer equipo “millonario”.

El flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que lleva ya siete años en el club y que obtuvo con 13 títulos, confirmó hoy su continuidad como entrenador de River Plate "por un año más" en una conferencia de prensa en el River Camp de Ezeiza.

La decisión trajo alivio entre los hinchas de River que desde hace días esperaban una definición de Gallardo en cuanto a su continuidad, ante los rumores de su posible partida del club.

"Elijo seguir estando. Merezco seguir estando un año más", dijo Gallardo para anunciar su continuidad y aseguró que “no quería seguir demorando esto porque “ya lo había decidido y necesitaba comunicarlo”.

“Recién anoche lo medité y hoy a la mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel y al cuerpo técnico y por eso sentía que lo tenía que comunicar hoy para no seguir generando una expectativa mayor a lo que ya se había generado", explicó el entrenador.

Gallardo había recibido ofertas para hacerse cargo de la selección de Uruguay y del Flamengo de Brasil para ser el sucesor de Renato Gaúcho, aunque decidió seguir en River Plate.

El técnico dejó en claro que no quería opacar los festejos del jueves y que por eso adelantó su decisión, para que los hinchas no vivieran con incertidumbre ese momento especial.

"Me parecía lógico y muy sentido que el festejo fuese del hincha, sin tener que esperar un anuncio. Me quería sacar un montón de cosas de encima y que la gente vaya a festejar en paz; no puede haber nada que lo altere", afirmó Gallardo.