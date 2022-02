Los incendios en Corrientes no dan tregua. Hace varios días el fuego no cesa y, encima, la lluvia no llega para calmar la situación.

Así lo señaló Orlando Bertoni, el Jefe de Defensa Civil de Corrientes, en conferencia de prensa:

"La situación sigue siendo complicada porque el factor lluvia no llega y las manos anónimas siguen prendiendo fuego"

En ese marco, explicó que actualmente trabajan con un total de ocho aviones hidrantes: cuatro que mandó Nación y otros cuatro contratados por el Gobierno de Corrientes.

Por otro lado, manifestó que son 1.500 bomberos voluntarios de la provincia los que trabajan para apagar las llamas. "Todo el aparato provincial está volcado a la línea de fuego", remarcó Bertoni, quien además detalló que en total trabajan entre 3.000 a 3.500 personas.

Por otro lado, el titular de Defensa Civil provincial contó que esperan con ansias las lluvias que aún no llegan. "La gran esperanza nuestra está mirando al cielo el domingo es lunes y martes donde habría un 40% de probabilidades de lluvia", señaló.

Actualmente los focos más importantes se encuentran en el centro, norte, este y oeste de la provincia. "Santo Tomé y Galarza son las zonas más complicadas", explicó Bertoni y precisó que en esos lugares tienen cerca de siete cuarteles de bomberos trabajando.