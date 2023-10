En absoluta soledad sobre un escenario con una gran bandera argentina de fondo, el candidato presidencial de Unidos por la Patria (UxP) Sergio Tomás Massa, salió a cerrar la ronda de discursos de los candidatos presidenciales pasadas las 23.

Luego de agradecerles a los argentinos que fueron a votar, a las fuerzas de seguridad a las autoridades de mesa y a los militantes en el inició de su discurso.

“Quiero agradecerle a los millones de argentinos que depositaron la confianza en nosotros, sobre todo en medio de la situación difícil y compleja que vive el país y aún así creyeron que somos la mejor alternativa para conducir los destinos de este país desde el 10 de diciembre”, aseguró Massa.

“No tengan ninguna duda en el compromiso, la fuerza y la energía que hemos puesto en todo el país que nos permitió crecer casi 15 puntos entre las primarias y hoy y más aún cuando muchos de los que nos votaron son los que más sufren. Sepan que no les voy a fallar como presidente”, aseguró el candidato oficialista luego de imponerse en la votación.

Luego apunto directamente hacia el balotaje del 19 de noviembre buscando guiños con los votantes de sus, hasta hoy, adversarios directos: “quiero hablarles a los que hoy votaron en blanco, a los que se quedaron en sus casas, a los que votaron a Myriam, a los que votaron al gringo (juan Schiaretti). A esos miles y miles de radicales que a lo largo y ancho de la Argentina comparten valores democráticos con nosotros como la educación pública y tantos otros”.

El ministro de Economía dijo también que quería hablarles a aquellos que eligieron otra opción, “a los que quieren tener una Argentina en paz, ordenada, con valores”, a todos ellos dijo, quiero que sepan que “voy a hacer mi mayor esfuerzo para ganarme sus confianza”.

En esa línea aseguró que su compromiso será construir más Argentina y más argentinidad, más orden, más seguridad, reglas claras. “Construir una Patria en la que nuestros hijos puedan ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma”.

Gobierno de unidad

Massa aseguró que cumplirá su compromiso de convocar a un gobierno de unidad nacional, sobre la base de convocar a los mejores, sin importar de que partido vienen, para abrir una nueva etapa institucional en el país.

“Para sentar las bases de las políticas de Estado, para construir una industria fuerte, para convocar a quieres quieren una educación publica y gratuita, un país con más trabajo para todos, sin renunciar a los derechos conquistados por los trabajadores”.

En ese sentido, el candidato oficialista aseguró que el país necesita más federalismo, más coparticipación, mas desarrollo para el norte y para la Patagonia.

“Entendamos que la Argentina que viene es el abrazo entre el campo y la ciudad, entre trabajadores y empresarios un país en el que tengamos la capacidad de poner un punto final a la idea de destruir a otro”.

“La grieta se murió y empieza una nueva etapa en mi Gobierno desde el 10 de diciembre”, aseguró.

“No soy de los que les gusta insultar, soy de los que creo en los diálogos, así me he movido siempre y lo seguiré haciendo. Estoy convencido de que este no es un país de mierda, sino un gran país que debemos poner en el lugar que se merece”, agregó Massa.

Autocrítica

Pese a no mencionar durante su discurso ni a Alberto Fernández ni a Cristina Fernández, Massa ensayó una autocrítica de manera elíptica al decir que “Soy conciente de que muchos argentinos y argentinas la están pasando mal y muchos nos votaron como una forma de mostrar lo que querían y lo que no querían. Pero no nos dieron un cheque en blanco y eso nos obliga a trabajar el doble para convencerlos y lograr ganarnos su confianza”

Promesas: trabajo y seguridad como el mayor compromiso

En esa línea, el candidato del oficialismo aseguró que trabajará para demostrar que un gobierno de unidad nacional es posible y que “necesitamos un Estado presente pero eficiente, que tenemos que trabajar por los trabajadores que están mal y que sabemos que tienen que mejorar sus ingresos, para evitar que vuelvan las AFJP y fortalecer el sistema previsional de los jubilados. Voy a ser el Presidente del Trabajo y la Seguridad”, afirmó.

Luego, tras hacer subir al escenario a su familia y la de su compañero de fórmula, Agustín Rossi, aseguró que “el 19 de noviembre tenemos que definir si queremos un país que abrace a todos o un país del sálvese quien pueda”, para cerrar su discurso.