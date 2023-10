El principal referente económico de la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y presidente de la Fundación Mediterránea Carlos Melconian participó de uno de los últimos paneles del 59° Coloquio de IDEA en el que anticipó algunas de las medidas que tomaría si fuese ministro de Economía, cuestionó las ideas de los otros dos postulantes a la Casa Rosada y relató una reunión con un economista del círculo íntimo de Javier Milei -aunque evitó nombrarlo, dio a entender que es Emilio Ocampo- para conocer su plan de dolarización y lo resumió de manera tajante: “No resistió ni dos preguntas”.

“Si acá estuviera opinando 100% como un economista profesional y me preguntaran por los tres escenarios, siendo honesto: el oficialismo no estoy en condiciones de decir qué pone en la mesa el 11 de diciembre. Es tan forzado y tan contundente que el único elemento que hoy tienen es llegar, no sé qué hay detrás de eso”, dijo el economista.

Y respecto a La Libertad Avanza -al que se refirió como “el salto al vacío” y como “la magia”- apuntó que “la propuesta se cae sola porque no hay ninguna chance de los dos elementos emblemáticos que es lo cambiario y lo fiscal (dolarización y motosierra). Rasqué un poquito y se cayó. Se lanzaron a esta aventura y el candidato se encontró con que puede ganar. Y la gente responsable que lo rodea se empieza a preguntar: ¿el 11 de diciembre qué hacemos? La gente responsable se empieza a correr”.

“Cuando hablan la irresponsabilidad y la magia, no se entiende nada. No resiste un análisis. ¿Vos pensás que el 11 de diciembre vas a responder con la escuela austríaca? Yo no sé ni lo que es la escuela austríaca”, dijo y despertó los primeros aplausos del auditorio, todavía casi completo en el último día de actividad en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

En diálogo con el director ejecutivo de IDEA Daniel González, Melconian planteó sus ideas en términos de gasto e impuestos, con una mirada en las propuestas de sus contrincantes. En primer lugar dijo que el plan “motosierra”, “es una fantasía, no existe”.

Por otro lado, dijo por qué no podría reducir las retenciones al campo de manera inmediata. “En lo ‘gordo’ que es la soja, el trigo y el maíz (las alícuotas de derechos de exportación) arrancan así y hay compromiso en cuatro años (para bajarlo). Pero arrancan así porque sino no dan los números”, continuó.

Consultado por González por la factibilidad de un plan de dolarización, dijo que es “cero”. Si algún día el presidente dolariza ordenadamente y consigue la plata salgo a decir ‘me equivoqué'. Quienes andan detrás de la dolarización se pasan la pelota. Ninguno explicó ‘pipi cucú' lo que quieren. Quedó solo el candidato y el futuro candidato al BCRA, que cuando lo apretás un poquito también pide tiempo”, dijo en referencia velada a Emilio Ocampo, principal promotor de la dolarización.

Y relató una reunión que tuvo junto a su socio Rodolfo Santángelo, con Ocampo, para hablar ese cómo implementaría la dolarización. “Él puso su powerpoint. No resistió dos preguntas. No voy a decir más nada”, resumió. “Mirá que si estos ganan vamos a un quilombo. No quiero asustar a la gente, ni en pedo. ¿Qué hay para ser optimistas? Que nos metimos en esto y no salimos corriendo”, concluyó.