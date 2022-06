La exdirectora de Economía y Género de la Nación, Mercedes D'Alessandro, habló sobre la situación que atraviesa la Argentina con varios problemas económicos, en especial la inflación. Aunque anticipó que el porcentaje del mes de mayo va a ser más bajo que el de abril, dijo que el escenario "está agravado por el conflicto entre Ucrania y Rusia que presiona sobre dos canastas de bienes que pesan mucho: los combustibles y los alimentos".

En conversación con Nada del Otro Mundo de la FM 102.3, D'Alessandro valoró el "entendimiento por parte del gobierno de que este es un tema central en la agenda, el primero en la lista" y sostuvo que, aunque ella fue crítica del llamado a la guerra contra la inflación que hizo Alberto Fernández -que "no trajo muchos resultados"-, algunos movimientos en los últimos días "buscan fortalecer las herramientas para controlar los precios". "No sé si van a tener resultados, pero hay un movimiento del gabinete económico, del debate cerca del presidente, para abordar este fenómeno y que sea lo primero a desarticular", apuntó la economista.

Si bien ponderó las medidas del Ejecutivo para fortalecer los ingresos del mayor porcentaje posible de la población, manifestó que "estamos en un momento que amerita tomarlo con mucha mayor potencia que con la que se lo está tomando". Hace algunos días, D'Alessandro dijo que a la inflación hay que tirarle con una bazooka y se le está tirando con pistolas de agua. Sobre esa declaración, la exfuncionaria aclaró que "la bazooka sería la redistribución de los ingresos".

"Si queremos ir a medidas más profundas hay que tocar intereses. Y tocar intereses no es romper con una lógica productiva, no es castigar a un sector económico, es simplemente tratar de redistribuir la riqueza que se está generando con el trabajo de un montón de personas que no son las que se llevan eso", disparó.

Además, se refirió a los sectores concentrados que tuvieron ganancias exorbitantes en estos años: "No reparten y no lo van a hacer de buenos modos, con consenso, sentados en una mesa tomando un tecito. Ahí sí necesitamos una fuerza política más grande".

La posibilidad de subir retenciones

La economista indicó que la herramienta de la que siempre se dispuso para la redistribución "siempre fueron las retenciones" y consideró que "hoy se podrían subir un poco más". Además, señaló que algunos países están estableciendo cupos o directamente cerrando exportaciones.

D'Alessandro también dijo que la suba de retenciones fue una posibilidad que el gobierno efectivamente barajó cuando el presidente anunció la guerra contra la inflación. Después se desestimó por falta de músculo político para llevar adelante la medida.

Por otro lado, recordó lo que dijeron especialistas internacionales hace algunos días en el Foro de Davos respecto a cuáles fueron los rubros de las empresas que más se enriquecieron en los últimos dos años empresas de tres rubros: alimentos, farmacéuticas y combustibles.

Los nuevos billonarios y los nuevos pobres

"Las empresas alimentarias a nivel internacional, que son un puñado muy chiquitito, algunas de las cuales operan en Argentina, generaron nuevos billonarios", lanzó D'Alessandro, y citó el informe de Profiting from Pain (NdR: Sacando provecho del dolor) de la organización internacional Oxfam. Ese estudio señala que en la actualidad y a nivel global, cada 33 horas alguien se convierte en billonario mientras que un millón de personas caen en la pobreza.

"Cada billonario nos cuesta un millón de pobres. Hay gente que esta ganando mucha plata con los alimentos mientras hay gente que no llena sus platos con esos alimentos y paga la riqueza de los otros", criticó D'Alessandro.