El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un alerta de nivel amarillo por tormentas para sectores de Jujuy, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Río Negro. También rige otro alerta amarillo por viento en la costa sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Por tormentas fuertes se encuentran el oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

El alerta también se extendía al sur de Córdoba; toda la provincia de La Pampa; la mayor parte de San Luis, con excepción del extremo norte; el este y centro de Mendoza; el este de Río Negro; y el centro de Jujuy, en las localidades de la puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi.

Las zonas mencionadas serán afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

Según informó el SMN, se estima que caerán entre 20 y 60 milímetros (mm) -valores de precipitación acumulada- , pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo meteorológico.

Por el alerta amarillo, el organismo nacional recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.

El fenómeno en la Patagonia

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para el sur de la zona costera de Santa Cruz, en Río Gallegos y la costa de Güer Aike; y la costa de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Estas áreas serán afectadas por vientos del sudoeste con velocidades entre 50 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, por lo que el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", indicó el SMN.