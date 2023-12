La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brindó una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles para realizar un balance del operativo policial durante las movilizaciones del 20D.

“Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir”, expresó la ministra, al mismo tiempo que afirmó que hubo “libre circulación” en todo el país.

La funcionaria remarcó el inicio de “una nueva etapa” y valoró que el presidente Javier Milei haya estado atento al operativo.

En otro momento de la conferencia, Bullrich señaló que hubo unas 10 mil denuncias contra dirigentes por exigir presencia en la movilización. “Los que se quedaron en sus casas van a poder mantener el beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza”, aclaró.

“Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años. Hoy no se cortó la 9 de Julio, no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobus, accesos y rutas; la gente puedo ir a su trabajo con tranquilidad, y circular sin problemas", planteó.