La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba determinóun paro de 24 horas con movilización el día martes 26 de diciembre por incumplimiento salarial.

Además se determinó convocar a asambleas informativas de dos horas por turno los días jueves 21 y viernes 22 de diciembre para preparar las acciones gremiales.

Durante la reunión realizada hoy, el gobierno provincial les informó que no pagará el aumento del 12,9% correspondiente a diciembre, por lo que además el aguinaldo no incluirá dicho aumento, y no se cumplirá con la cláusula de revisión automática ya acordada en la paritaria.

Además, el Ejecutivo envió un proyecto a la Legislatura para que se aumente en un 3% los aportes a Apross y en un 4% los aportes personales jubilatorios retroactivo a diciembre, “lo cual implica la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial los jubilados provinciales”.

Tras la reunión con las autoridades del Ejecutivo Provincial, el secretario general, Roberto Cristalli, afirmó: "Una vez más el Gobierno ajusta a las y los trabajadores de Córdoba". "En este contexto no habrá inicio de clases en febrero", finalizó.