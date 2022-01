Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidieron el cambio de imputación a homicidio doloso contra José Carlos Olaya González, el conductor del Ford Focus rojo, que conducía a gran velocidad y tras despistar, atropelló a ciclistas y runners que circulaban por la bicisenda, provocando la muerte de Marcela Carla Bimonte y heridas a otras personas,

Pablo Martínez Carignano, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial expresó en su cuenta de Twitter, que "vamos a pedir que se califique como homicidio doloso, con una pena de 8 a 25 años" y agregó que "en este 2022 vamos insistir en el Parlamento para que se apruebe la ley de homicidios viales y de #alcoholcero".

Cabe recordar que Olaya Martínez está imputado de "homicidio culposo", que prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión, tras el hecho en el que provocó la muerte de la mujer de 62 años que iba en bicicleta, tras embestirla junto a otro grupo de personas y abandonar el lugar sin prestar siquiera asistencia a las víctimas.

Natalia Pla, a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, imputó a otros tres jóvenes que se conducían en una camioneta que se detuvo y en la que huyó del lugar Olaya Martínez. Se trata de Patricio Daniel Valiente, de 30 años; Lucio Valiente, de 20; y Fernando Ezequiel Escobar, de 29 años, quienes están acusados por encubrimiento.

"Esto no fue un accidente. Fue un homicidio. Manejar borracho, matar y huir no puede terminar en una pena en suspenso porque 'no hubo intención'", escribió Pablo Martínez Carignano. En la misma dirección se expresó el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien aseguró que "tenemos que tener una reforma legislativa, donde estos hechos sean reprimidos desde la ley, para que esto no ocurra”.