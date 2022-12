La versión circuló durante todo el día y la concreción fue inminente desde la salila del sol, tras el escándalo que explotó el fin de semana con la filtración de chats de jueces federales, funcionarios PRO de la Ciudad de Buenos Aires e integrantes del Grupo Clarín.

Finalmente, tras el descargo de Cristina Kirchner en relación a la sentencia por la causa Vialidad, Julián Leunda salió eyectado de la jefatura de asesores de Alberto Fernández.

El ahora exfuncionario, de 31 años, envió su renuncia con carácter indeclinable al jefe de Estado tras haber asumido en agosto último, cuando su antecesor, Juan Manuel Olmos, dejó ese lugar para ser vicejefe de Gabinete.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable, desde el día de la fecha, al cargo de jefe de gabinete de asesores de Presidencia de la Nación que asumí el primero de agosto de 2022. Agradezco la confianza depositada en estos casi tres años y destaco que ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza", firmó al pie Leunda.

En el chat que fue difundido el fin de semana, uno de los empresarios de medios involucrado en el escándalo de Lago Escondido dice: "Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Me dice textual: 'quieren que salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla! Jaja' Me hice el boludo. Le dije: 'me parece una operación, pero tenés razón!! Jaja'. Me aseguró que no sale nada en los medios de De Souza.

Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D Alessandro, agrega: "A mí también me llamó en los mismos términos y aclarándome que no piensan dar el tema. Veremos". Por último, el juez federal, Carlos Mahiques, detalló: "Me llamó Leunda. Me aseguró que bajó el tema" de la señal C5N para que no se tocara.

La dimisión de Leunda había sido pedida desde el kirchnerismo a través de Leopoldo Moreau, Juan Grabois y por uno de los abogados de CFK, José Ubeira.

Fuente: Infonews.