Una investigación de organizaciones no gubernamentales identificó al gendarme que disparó contra el fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del miércoles pasado en las cercanías del Congreso de la Nación.

La red Mapa de la Policía relevó diferentes grabaciones del momento del disparo y constató la trayectoria del cartucho de gas que dio en la cabeza del joven de 35 años.

"Se ve que hay una persona que le indica a Guerrero como hacerlo, a través de su mano, y cuando cierra el puño (Guerrero) dispara", explicó el realizador del video en una entrevista con el programa Otra Vuelta de Tuerca, que se emite por radio AM 580 y FM 102.3.

En el video que se viralizó, mediante las redes sociales, se indica que el gendarme pudo ser identificado por su uniforme color caqui, que se diferenciaba del resto, y también por una serie de adminículos que llevaba como una máscara antigases, un morral cruzado, otro morral portamuniciones, unas gafas polarizadas y sus insignias.

El trabajo sobre las grabaciones que realizó la red Mapa de la Policía contó con el apoyo de los peritos especializados Willy Pregliasco y Martín Onetto.



En base al relevamiento de las imágenes, la investigación dio permitió acceder al legajo del uniformado y establecer que pertenece a la Unidad Móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI).

La línea de mando que trazó el informe del Mapa de la Policía marcó que el responsable de la unidad 6 es el comandante mayor Héctor Ferreira, quien debe reportar a al comando de Región I de la provincia de Buenos Aires cuyas operaciones están bajo las órdenes del comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian. Sobre ellos se encuentra del director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni.

Este lunes la ministra de seguridad Patricia Bullrich volvió a defender el trabajo de la Gendarmería y cuestionó la investigación de la Red de la Policía.

"Las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas se seguridad, los análisis que hacen no son rigurosos, el disparo no fue directo a la cabeza", dijo la funcionaria en conferencia de prensa.