Este sábado se conocieron una serie de mensajes que revelan que Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto jefe de los copitos, sabía que iban a intentar matar a la vicepresidente Cristina Fernández.

Son chats que mantuvo con una media hermana donde dice que el arma secuestrada es de él y que el intento de asesinato “estaba planificado para dentro de una semana”. Cabe recordar que fue detenido en la semana, días después de Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel.

Revelados por Infobae, los mensajes dicen: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”; “Cristina tiene miedo. Salió mal pero tiene miedo”; y, sobre Fernando: Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional, Andrea. Estuvo muy cerca. Falló el arma. No lo entiendo. Andaba bien”.

Estos textos complican si situación ya que indicarían que sabía de las intenciones de Sabag Montiel. Según su defensa, él negó que esos mensajes fueran ciertos: “Voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer [a su familiar] que era parte de esto, no fue real, no estaba vinculado con Brenda ni con Nando y ahora entiendo por qué estuve en el calabozo, por esa mierda que dije, les juro que fue mentira. Me la mandé con hacer esa joda, yo siempre jodo así”.