Luego de definir que las elecciones para jefe de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán “concurrentes” con las elecciones nacionales, Horacio Rodríguez Larreta volvió a justificar su decisión y criticar sin nombrarlos, al ala dura del PRO, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que la habían rechazado en duros términos.

El alcalde porteño y precandidato presidencial de Juntos Por el Cambio aseguró que “la política no puede estar enfocada en las diferencias, las discusiones y las peleas”, en un tiro por elevación al ex presidente de la Nación.

"Con Mauricio hablo, trabajo, interactúo y me reúno asiduamente hace 23 años", subrayó el jefe de Gobierno, aunque reconoció que no hay puentes tendidos para resolver las diferencias. "Sería natural que tengamos una reunión como venimos haciendo hace muchos años, pero no tengo una en la agenda”, aseguró.

Además, afirmó que pretende "liderar una generación de argentinos" que sean capaces de "trazar un punto de inflexión en la historia y hablar con la verdad", y aseguró "no creer en los iluminados", al formular declaraciones en el contexto de la interna que se originó en Juntos por el Cambio (JxC) por la convocatoria a elecciones concurrentes y con Boleta Única Electrónica en la ciudad de Buenos Aires.

En una conferencia de prensa ofrecida en la sede comunal Número 12 del barrio porteño de Coghlan, el jefe de Gobierno anunció medidas para el sistema de alquileres de viviendas y se refirió al desdoblamiento entre los comicios nacionales y los locales que anunció esta semana, al remarcar que se trata de un tema, que "no es opinable porque la ley, el Código Electoral son claros".

Cabe recordar que Macri se había mostrado desilusionado en su cuenta de Twitter, tras la decisión de Rodríguez Larreta, al apoyar las expresiones que María Eugenia Vidal había hecho por la red social del pajarito. “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”, escribió el ex mandatario.

Luego de la decisión de Larreta, Vidal había señalado: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

A su vez, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el presidente de la UCR, Gerardo Morales habían apoyado la iniciativa de Rodríguez Larreta, generando una grieta dentro de Juntos por el Cambio y profundizando las disputas internas.

En la jornada del miércoles, Macri también había criticado al alcalde porteño sin nombrarlo ante un foro de empresarios. “Es un desafío para el candidato nuestro que gane la interna, para demostrarle a la gente, que hay que enfrentar el statu quo, que tiene muchos aliados”, disparó. Y luego pronosticó que habrá una segunda vuelta entre Juntos por el Cambio y Javier Milei.

En ese momento y ante la mirada atónita y el silencio del auditorio dejó la frase más polémica de la jornada. “Creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que las intenciones rupturistas de Javier Milei, nosotros las tenemos pero con experiencia. Yo creo que hay dinamitar….bueno…semi dinamitar todo (sic)”.