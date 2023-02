El abogado que representa de las mujeres rusas que fueron demoradas en Ezeiza días atrás, Christian Rubilar, criticó duramente a la Dirección Nacional de Migraciones, que encabeza Florencia Carignano, y acusó al organismo de ser “racista”.

En diálogo con Radio Universidad, el letrado sostuvo que “Todo esto es parte de una gran confusión, porque las redes de tráfico captan a la gente en Rusia con una mentira y esa mentira se repitió en los medios como si fuera un hecho”, señaló.

Al respecto, Rubilar explicó que “Justamente estamos hablando de tráfico y de un ilícito porque se capta la gente en Rusia con una promesa falsa, se la traslada a la Argentina con información incorrecta, por ejemplo que tienen que venir el 'mes' 30 o 32, se le organiza todo el paquete falso de turismo para mostrarle a Migraciones para que los dejen pasar como turistas, y luego se le cobran por supuesto servicios jurídicos que no son tales, y les dicen que viajen de vuelta a Rusia que le van a conseguir la ciudadanía aunque no estén acá. Pero una vez que se fueron ya fueron estafadas porque es imposible conseguir sin vivir en la Argentina de manera permanente”.

En ese sentido, el abogado señaló que eso existe, y “hay dos causas judiciales y hay por lo menos tres redes de tráfico que están siendo investigadas en este momento, pero lo que uno tiene que tener en cuenta que no existe ninguna red de tráfico que pueda manejar esta cantidad de gente que está viniendo (se refiere a las más de cinco mil embarazadas que llegaron al país). Entonces no se tienen que confundir las cosas: no es que esta gente venga porque es traficada, sino que las redes de tráfico organizaron, tomaron ventaja de una situación de una coyuntura mayor que es la guerra en Ucrania. Entonces están lucrando con la desesperación de la gente”, sostuvo Rubilar.

Según indicó el letrado, la mayoría de las mujeres rusas que llegaron a Argentina no vinieron “como parte de esas redes de tráfico de personas”.

Respecto a las seis detenidas que él representa, sostuvo que "justamente arrestaron a las únicas que no vinieron con algún tipo de asesoramiento correcto o no, o con un tipo de paquete armado probablemente apócrifo de turismo. Porque eran seis personas que realmente venían escapando de la guerra, y estaban inmigrando en Argentina porque sus esposos eran desertores, o porque ellas mismas eran refugiadas por tener partes rusos y ucranianos"

“Solamente las detuvieron porque eran mujeres que estaban solas y sin la compañía de un hombre", dijo Rubilar, agregando que fueron las únicas “que no tenían al marido que las estaba esperando en Buenos Aires”.

Durísimas críticas a Migraciones

En la entrevista, el abogado de las mujeres rusas criticó duramente a la Dirección Nacional de Migraciones en general, tratándola de “racista” y a su máxima autoridad, Florencia Carignano en particular.

“Carignano está escandalizada porque esta gente se fue del país. Yo le sugiero que lea la Ley de Migraciones y lea el Código Civil así se entera qué es sobre lo que ella tiene que ejercer la función pública. Porque solo los esclavos no pueden viajar, y solo los esclavos no pueden cambiar de domicilio. La residencia permanente que ella quiere cancelar porque se le ocurrió solo la puede cancelar si están dos años y un día fuera del país”, indicó Rubilar.

El abogado sostuvo que “La indignación de Carignano tiene una explicación bastante simple: se llama racismo, porque está violando todas las prohibiciones establecidas en la Constitución Nacional que le impiden intervenir en causas judiciales en trámite, que le impiden tomar la justicia por mano propia, que le impiden arrestar extranjeras embarazadas sin orden judicial y sin una ley criminal previa del Congreso”.

El letrado dijo que hubo errores capciosos en las preguntas que le hicieron a las seis mujeres arrestadas en el aeropuerto de Ezeiza, que fueron traducidas a través de Google, y por eso las mujeres fueron privadas de su libertad".

“Ellas no mintieron, dijeron la verdad. Pero ellos hicieron mal la pregunta en el formulario al traducirlo al ruso”, indicó Rubilar.

Por qué se vuelven a Rusia

Según el letrado, cuando consultó a mujeres rusas por qué se volvían a su país, le dijeron que no quieren mudarse a Argentina de manera improvisada, que les llevará un tiempo hacerlo pero lo harán.

“Toda esta gente lo que se aseguró es poder volver (a Argentina) y poder volver para quedarse, porque no hay ningún motivo para que quieran estar en otro país en este momento y a largo plazo”, dijo Rubilar.

"El que se vino a Argentina es porque se hartó de lo que pasa en Europa. Se hartó del racismo, del totalitarismo (..) Esto mismo que pasa con las rusas pasa también con las norteamericanas, con las canadienses, con las australianas y con todos los países de la OTAN.

El abogado reconoció que ha habido casos de mujeres rusas que vinieron a la Argentina, tuvieron a sus hijos y se volvieron a su país de origen, pero dijo que es muy difícil saber en qué porcentaje: "La información de Migraciones no es confiable, porque están informando quienes salieron, pero no están informando quiénes volvieron".

Los pasos legales para obtener la ciudadanía y el pasaporte argentino

De acuerdo a lo que explicó Rubilar, para obtener la ciudadanía y el pasaporte legalmente “sin nos quedamos en el caso de la mujer embarazada, aunque no es necesario tener hijos (...) en cualquier caso puede pedir la residencia legal o ir directo por la ciudadanía”.

El letrado agregó que él recomienda que se solicite "directamente la ciudadanía en un juzgado federal, y después de una tramitación que no es nada rápida (...) el juez federal le va a otorgar la carta de ciudadanía pero si tiene muchísima suerte le va a tardar de uno a tres años" si tiene un hijo en Argentina. Si no lo tiene, le va a tardar mucho tiempo más, indicó.

“Los tiempos que hablan en la prensa son una ilusión y creo que tiene que ver con mucho de no conocer de cómo funciona el procedimiento y con una cuota de desinformación producto del racismo de quienes brindan esta información, que es básicamente la Dirección Nacional de Migraciones”, sostuvo Rubilar.

El abogado agregó que “es imposible que se obtenga una ciudadanía express, como dicen. Sí puede ocurrir si hubiera un funcionario pública corrupto que recibe coimas. Eso ocurrió en la provincia de Córdoba y se condenó a una secretaria judicial que se acreditó en juicio que falsificaba la firma. Pero eso tiene una solución muy sencilla que es judicial, no lo puede hacer Migraciones como ‘policía de esclavos’(..). Se cancelaron 600 ciudadanías”, que habían sido otorgadas irregularmente, según explicó.

“Acá el problema es que Migraciones se está metiendo en cuestiones judiciales que no le competen de acuerdo a la Constitución Nacional”, concluyó Rubilar.

