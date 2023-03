María Servini, ha rechazado un planteo del ex presidente Eduardo Duhalde para establecer si la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, puede competir en las próximas elecciones o si está proscripta debido a su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de las obras públicas al empresario Lázaro Báez.

Sin embargo, ha dejado en claro que Cristina Kirchner puede ser candidata, citando el artículo tres del Código Electoral que establece que están excluidos del padrón y, por lo tanto, no pueden ser candidatos, "los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, y, por sentencia ejecutoriada, por el término de la condena". La condena de la vicepresidenta no está firme y, por lo tanto, la jueza ha indicado que la ley es clara en cuanto a que no hay impedimento para su candidatura.

Duhalde señaló que la afirmación de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de otros referentes de su espacio político de que está proscripta para competir en las elecciones de este año no es correcta. Duhalde argumenta que para que una persona no pueda ser candidata debe tener una condena firme, tal como establece el Código Electoral y la ley de partidos políticos.

Según Duhalde, la ley de partidos políticos establece que no pueden ser precandidatos en elecciones primarias o candidatos en las generales "los excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes". En consecuencia, Cristina Kirchner, cuya condena aún no está firme, no estaría excluida del padrón y, por lo tanto, podría ser candidata.