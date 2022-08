El Gobierno Nacional extendió sin fecha límite el plazo de inscripción para los usuarios de luz y gas de todo el país que quieran seguir recibiendo la tarifa subsidiada de ambos servicios, de acuerdo a sus niveles de ingresos.

El texto oficial explicita la medida señalando que "desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI".

La otra cuestión importante, es que desde esta jornada está habilitada la posibilidad de modificar datos para aquellos que ya se hayan inscripto en el Registro. En el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios, aparece un cuadro en color azul que indica Ver/modificar la solicitud. Allí, quienes deseen, podrán modificar los datos ingresados, si consideran alguno de ellos no son correctos.

El plazo original de la inscripción a través del formulario en la página web estaba estipulado para el 26 de julio pasado y fue extendido hasta el 31 de julio, aunque las inscripciones de manera presencial en oficinas del Anses con turno previo se extendieron hasta el 12 de agosto.

Los datos oficiales señalan que casi el 40% de los hogares no se anotaron aún, por lo que la decisión de una nueva prórroga busca sumar más familias inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Hasta este domingo por la noche eran 8.766.519 los usuarios que se inscribieron, sobre un total de 13,8 millones de hogares, lo que implica que sólo se anotó el 63,5%, cuando las autoridades nacionales estimaron que la quita de los subsidios sólo alcanzaría al 10% de los usuarios, los de mayores ingresos.

Desde el área energética, afirman que los subsidios a la luz y el gas son idénticos para todos los hogares del país. Lo que hace que una boleta sea más cara en una provincia que en otra es el valor de distribución (el costo de las distribuidoras), cuyo precio lo regulan las provincias, en el caso de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía (EPEC).

En promedio, el monto del subsidio es del 200%, por lo que si un hogar hoy pierde el subsidio, su boleta se triplica por el solo hecho de no tener más la compensación que da el Estado. No obstante, el 200% de aumento por quita de subsidios no se aplicará todo junto, sino que será gradual: en los bimestres de octubre, diciembre y febrero de 2023.

Para conocer cuánta dinero representa en cada hogar el subsidio, hay que mirar la factura de luz (la de gas no lo tiene) y en la boleta está exactamente el valor en pesos del subsidios.

La información oficial que justifica la medida señala que "el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado".

Agrega además que "esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas. Establecer este nuevo sistema de distribución de subsidios es avanzar hacia un acceso más justo a los servicios energéticos.