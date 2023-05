El cantante anunció que se retira de los escenarios por tiempo indeterminado. Ulises Bueno pone una pausa en su carrera musical para descansar y recuperarse físicamente, luego de atravesar por problemas de salud, que preocupó a sus seguidores.

El sábado pasado en Forja, el artista se presentó ante unas 15 mil personas que lo despidieron con una gran emoción y euforia.

Mirá un resumen del concierto que publicó Ulises Bueno en su cuenta oficial de Instagram:

En este show de despedida, Ulises vivió un confuso episodio que desconcertó al público presente. El artista explotó de ira contra la producción durante el espectáculo y dejó en evidencia el detrás de escenas de su adiós.

Ulises tuvo un comportamiento llamativo y cuestionó a la producción que lo acompaña. Durante el recital, fue captado por una de las cámaras de los asistentes y se lo escuchó decir: "Loco, estoy despidiéndome. Pasan cosas insólitas acá arriba del escenario. ¿A quién carajo le molesto? ¿A quién carajo le molesto que tanto me va a torturar? ¿Quién mierda se cree? Que se ponga los guantes y venga para acá". Con estas palabras, el cantante sorprendió a todos los presentes, ya que no entendieron a qué se refería.

"Me tiene podrido. Fantasma. Loco, estoy despidiéndome y pasan cosas insólitas acá, arriba del escenario. No sé qué más quieren de mi vida. Yo quiero el aplauso de todos ustedes", concluyó el artista cuartetero. Con estas palabras, Ulises Bueno señaló un problema arriba del escenario que no se pudo conocer desde el lado de la gente.

Luego de la tensa situación, Ulises Bueno agradeció a sus fanáticos por el inmenso apoyo que tuvo durante su carrera: "Les quiero decir a todos que jamás los voy a olvidar, me llevo el hermoso recuerdo hasta el día de mi muerte, sea en el momento que sea".

El retiro del cantante no es definitivo, sino que necesita hacer una pausa indefinida, por lo que se espera la pronta recuperación del artista para que regrese a los escenarios.

(Fuente C5N)