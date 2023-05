El exgobernador salteño y precandidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, reiteró este lunes la necesidad de crear un espacio de centro que compita en las elecciones de octubre por la presidencia del país.

“Me parece una muy buena idea que todos los que tenemos un modelo de país común, podamos confluir en un mismo espacio y que las discusiones de candidaturas o proyectos personales se pongan en segundo plano y lo importante sea ponernos de acuerdo en un modelo de país”, indicó en diálogo con radio Universidad.

“Esto podemos hacerlo quienes compartimos un modelo de país más o menos común, porque si no hemos visto malas experiencias, no sólo la de ahora, sino en otras ocasiones donde se juntan el agua y el aceite y ahí no funcionan”, aclaró Urtubey.

En ese sentido, el exmandatario provincial consideró que “no todo es lo mismo y hay que ser muy prudentes para saber cómo conformar el espacio”, al ser consultado por las conversaciones entabladas entre Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta.

En esa línea, advirtió que por el momento no ve que pueda haber una fórmula compartida entre el intendente porteño y el gobernador cordobés, aunque no lo descartó de manera terminante.

“No veo posible por ahora una fórmula presidencial integrada por juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, en política hay que esperar a ver qué pasa”, aseguró Urtubey, dejando abierta la posibilidad, al tiempo que expresó que aún hay tiempo para ampliar el espacio político.

“En lo personal creo que Rodríguez Larreta está muy involucrado dentro de la interna de Juntos por el Cambio, bueno, si él toma la decisión de no competir en ese espacio en buena hora que se sume, pero por ahora no lo veo”, advirtió.

Pese a esa posibilidad, el precandidato presidencial salteño se diferenció de los espacios más competitivos en la actualidad y desestimó las chances electorales reales de los Libertarios liderados por Javier Milei.

“Claramente, Juntos por el Cambio (JpC) y el Frente de Todos (FdT), son dos espacios políticos que nacen de la confrontación y a mi juicio, esos dos espacios tienen un serio problema a la hora construir un proyecto nacional. Nosotros no vamos a ser parte de la grieta que divide a los argentinos ni vamos a sumarnos a un proyecto totalmente “ambacentrico” que lo único que busca es continuar con un proyecto especulativo financiero como único mecanismo de crecimiento”, aseguró en referencia a Larreta y marcando diferencias de criterios con su socio político, Juan Schiaretti.

Urtubey aseguró que el espacio que representa “apunta a llegar a miles de argentinos que creen que la salida no está ni en el “kirchnerismo” ni en el “macrismo”, y que la opción frente a eso no la encuentran en Javier Milei”.

“Después del fracaso del gobierno de Macri, vino el Frente de Todos que también fracasó, por lo tanto, creo que estamos en un contexto diferente al 2019 ahora, detalló el exmandatario de Salta.

“Hemos conversado con Juan Schiaretti y la idea es juntarnos en los próximos días, probablemente sea cuando coincidamos en Buenos Aires, porque él ahora tiene una agenda muy cargada en su provincia”, dijo el dirigente al ser consultado sobre la elaboración de una estrategia conjunta con el gobernador cordobés.-