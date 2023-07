LatinNCAP, el organismo que evalúa la seguridad de los autos que se venden en América Latina, difundió este miércoles nuevos resultados de sus pruebas de choque. Allí se sometió a un crash test a un Jeep Renegade con sólo dos airbags, que obtuvo una calificación muy baja: apenas una estrella en seguridad.

Además, Alejandro Furas, secretario general de LatinNCAP, denunció al Grupo Stellantis (propietaria de la marca Jeep) por "publicidad engañosa":

"Es decepcionante la comunicación engañosa por parte de Stellantis hacia los consumidores de América Latina y el Caribe. LatinNCAP urge a Stellantis a cambiar este enfoque, a mejorar el equipamiento básico de seguridad en los vehículos y ofrecerlos voluntariamente para que LatinNCAP los evalúe y para mostrar a los consumidores su desempeño. Los resultados recientes de los modelos de Stellantis como Fiat Strada, Peugeot 208 y Fiat Argo / Cronos además del Renegade muestran la estrategia débil del fabricante hacia vehículos más seguros en la región, lo que es inaceptable. Este caso demuestra una vez más la necesidad de un etiquetado de seguridad vehicular estandarizado que incluya la calificación de estrellas de Latin NCAP”, dijo Alejandro Furas.

El Jeep Renegade ya había sido evaluado por LatinNCAP en 2015 y, con el protocolo de esa época, había obtenido la máxima calificación de cinco estrellas.

El organismo denunció: "Los fabricantes de vehículos pueden utilizar los resultados de la clasificación de estrellas de LatinNCAP hasta 4 años después de la fecha de publicación con fines publicitarios y de marketing. Jeep continuó utilizando el resultado del 2015 después del período de 4 años y también lo sigue utilizando para el modelo 2023, haciendo adaptaciones de diseño incorrectas y no autorizadas, a pesar de que el modelo fue evaluado hace casi 8 años y bajo dos protocolos de evaluación anteriores. Ahora se demuestra que las adaptaciones realizadas por Jeep de los resultados de LatinNCAP no solo no fueron aprobadas por LatinNCAP, sino que, además, muestran un desempeño de una estrella de LatinNCAP en contraste con las cinco estrellas utilizadas por el fabricante del vehículo. Es cuestionable entonces la real intención del fabricante con este uso de resultado que desorienta al consumidor."

Ante esta acusación de LatinNCAP, fuentes oficiales de Stellantis Argentina emitieron una declaración oficial difundida durante la jornada.

La traducción del comunicado oficial de Stellantis Brasil dice lo siguiente:

“El Jeep Renegade producido en Brasil viene de serie, desde las versiones más básicas, con seis airbags, alerta de mantenimiento de carril, detector de fatiga y frenado autónomo de emergencia, lo que lo convierte en uno de los vehículos más completos del segmento en equipamientos de seguridad. Sólo estos equipamientos ya distancian completo al Renegade comercializado en Brasil de la unidad testeada, que ya no está más en producción. Stellantis refuerza su compromiso con la evolución constante de la seguridad en sus productos y comercializa modelos con la más severa exigencia de Ingeniería, calidad y homologaciones".

El equipamiento mencionado para el Renegade en Brasil no es válido para la Argentina.

En nuestro mercado, el alerta de mantenimiento de carril, el detector de fatiga y el frenado autónomo de emergencia no se ofrecen de serie.

Stellantis no realizó comentarios acerca de las denuncias de LatinNCAP por publicidad engañosa.

Fuente: Motor 1 Argentina.