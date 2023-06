Pese a los intentos por parte de algunos dirigentes del espacio oficialista rebautizado como Unión por la Patria (UxP) para generar una única lista de unidad de cara a las elecciones presidenciales, finalmente habrá dos listas que competirán.

Es que además del binomio Sergio Massa, Agustín Roosi, la Junta Electoral Nacional del Frente Unión por la Patria (UxP) oficializó la lista "Justa y Soberana" que encabezan Juan Grabois y María Paula Abal Medina, como precandidatos a presidente y vicepresidenta, por lo que queda habilitada para participar en la interna que la coalición oficialista celebrará en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Al igual que la de Massa y Rossi, la lista de Grabois irá pegada “al resto de la lista de unidad” que UxP presentará en los distintos distritos electorales del país.

Este miércoles, Grabois publicó una carta abierta en su cuenta de Twitter dirigida a "compañeros, compañeras, y a quien pueda interesarle" con los motivos de su precandidatura.

"Ya se oficializaron las listas y la boleta que encabezamos con Paula Abal Medina va a estar en todo el país. Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado. Hasta el final. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no siempre se sabe bien cómo funciona",

El texto completo de la carta de Juan Grabois y Paula Abal Medina

A los compañeros, compañeras y quien pueda interesarle:

Ya se oficializaron las listas y la boleta que encabezamos con Paula Abal Medina va a estar en todo el país. Nosotros no buscamos esto. Nosotros bancamos a Wado. Hasta el final. Lo bajaron. El sistema es poderoso y no siempre se sabe bien cómo funciona.

Peleamos para que este año el candidato a presidente sea un hijo político del 2001 -indefectiblemente sucesores históricos de la generación diezmada-. Uno de los que nacimos a la militancia en la lucha contra el neoliberalismo y la miseria, que forjamos nuestro destino junto a los humildes y el pueblo saqueado, que construimos un programa de desarrollo humano integral de la periferia al centro. Ese candidato era Wado. Nosotros siempre fuimos nuestro propio plan B.

Ahora como decía un slogan de la campaña del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que derrotó a la dictadura gorila que proscribió al General Perón durante casi dos décadas “Pase al Frente, o siga al Fondo”. Vamos al frente, al Fondo jamás.

Somos parte de los miles de disconformes dentro de UxP con la fórmula que encabeza Massa. Doblemente disconformes por la forma en que se dieron las cosas. Salimos a la cancha, así, a las apuradas, pero con entusiasmo, sin miedo y con la responsabilidad de representar las banderas históricas de los que nos precedieron en la lucha y llevar adelante los diez puntos programáticos que firmamos con Wado cuando este desenlace era inimaginable.

Siempre estuvimos de acuerdo en la amplitud de la coalición, nunca en que la primacía en la representación política de nuestro campo esté en el cuadrante de poder que desde nuestra mirada no busca expresar la sociedad ninguneada en sus derechos sino darle tranquilidad al 1% privilegiado y seguridad a los mercados. Nosotros queremos darle esperanza a la multitud que constituye el único fundamento de nuestro campo político: la construcción de una democracia real que defienda los derechos del 99%.

Empieza un partido con la cancha inclinada. Nuestro rival tiene recursos y medios infinitamente superiores. Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos. Fácil no va a ser. Pero quién dice… no siempre gana Goliat ¿Se acuerdan de esa historia? Con una gomera como la que usan los pibes para jugar, el joven campesino y poeta le ganó al gigante. ¿Cuál es la honda, la gomera nuestra? La coherencia, las convicciones, el coraje, la creatividad, los valores éticos y la fuerza de la militancia.

En estos días recibimos la simpatía, a veces silenciosa, de miles y miles de hombres y mujeres del movimiento nacional-popular que nos reconocen la coherencia de haber hecho siempre lo que dijimos y haber dicho siempre lo que pensamos, de haber puesto el cuerpo en las malas y no ser los amigos del campeón en las buenas. Eso somos. Ni más ni menos.

Pero la verdadera fuerza nuestra radica en la esperanza y el amor que en nosotros depositan tantos pibes, pibas, jóvenes, gente del pueblo sencillo que la pelea desde el subsuelo de la Patria, los laburantes, las barriadas, las comunidades, el campo pobre y las organizaciones libres del pueblo.

Nada nos va a robar el cariño genuino de la mujer que por la proscripción y el hostigamiento permanente del poder no puede ejercer la representación popular que por legitimidad le corresponde. Tampoco nuestro reconocimiento a Néstor y Cristina Kirchner que -con errores y aciertos- dieron e hicieron todo por la Patria, por los laburantes y el pueblo pobre, más que nadie en medio siglo de historia, recuperando la tradición histórica del movimiento nacional interrumpido con el golpe de 1976. Nosotros, por origen, convicción y militancia, sin haber sido parte activa ni funcionarios de ningún gobierno, tenemos mucho más que ver con ese proceso que nuestro contrincante.

Escuchamos en estos días descalificaciones de esos analistas que, al decir de Cristina, “saben todo y no entienden nada”, siempre son más papistas que el papa y ahora más massistas que Massa justificando su opción dentro de las PASO con un confuso “¡hay que bancar la estrategia de Cristina!”. No somos dos loquitos que solamente juntaron avales -que sí los juntamos en una avalancha inolvidable de confianza popular-. Pero ¿alguno piensa que la varita de Harry Potter nos dio las PASO? Comprensión de texto y contexto compañeros. No fue magia. Nuestro apoderado firmó la adhesión a la lista que lleva a Axel y Verónica, que encabezan Wado y Máximo, y que desde luego integran las fuerzas principales de la coalición, entre ellos, nuestros compañeros y compañeras.

Si la realidad definiera las líneas editoriales, la opinión publicada dejaría de ningunear nuestra opción política, pero a las líneas editoriales las definen otros factores.

Plata y miedo no tenemos. La plata se devalúa y el miedo es una derrota anticipada. Vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de Larreta, Morales, Bullrich y Milei. Luego que hablen las urnas.

Juan Grabois y Paula Abal Medina