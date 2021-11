El canal IP difundió de manera exclusiva el video que muestra el momento en el que el auto en el que viajaba Lucas González, el joven de 17 años asesinado este miércoles en Barracas, es perseguido por tres policías de civil.

En la grabación se puede apreciar el recorrido del Suran azul en el que el futbolista viajaba con sus amigos y, al costado derecho y sin identificación, el auto en que el inspector Gabriel Isassi (a cargo del grupo), el oficial José Nievas y el oficial el alcalde Fabián López persiguen a los jóvenes.

Julián, amigo de Lucas, aseguró este viernes en dialogo con IP Noticias que los policías "no tenían" ninguna identificación. "No se identificaron. Al bajarse el conductor, vi el arma y en cuanto pude salí de ahí. Ellos comenzaron a tirar tiros", denunció.

"Ellos tiraron por tirar, en medio de la desesperación buscábamos otros policías para que nos ayuden hasta que mi amigo gritó y ahí me nublé. Vimos a un patrullero que estaba recorriendo la zona, le toqué bocina y no me ayudó, siguió de largo" , relató el joven.

"Me hicieron bajar del auto y llamé a mi mamá para que sepa lo que estaba pasando. Al rato, llegaron un montón de policías, nos trataron mal, nos pusieron contra una reja, nos esposaron y nos tiraron al piso", completó.

Por su parte, Niven Huanca, otro de los amigos que iba en el auto junto a Lucas, dio detalles de la secuencia que terminó con la muerte del adolescente: “El semáforo se puso en rojo y vimos como un auto se cruzó. Miré por la ventana y veo que tres o cuatro personas bajaron armadas. Dijimos 'acá nos roban'. El conductor reaccionó y quiso girar a la izquierda”.

“Yo me agaché y escuché cinco disparos. Levanté la cabeza y mi amigo gritó que Lucas estaba muerto. No fue una persecución, un auto se cruzó. Abrieron el auto con un arma en la mano, como si fueran chorros que vienen a robar. Empezaron a tirar, arrancamos y siguieron disparando. Nos contaron que los que nos dispararon se fueron y vinieron otros policías al lugar”, reveló.

En tanto, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, aseguró que se está investigando no solo a los tres policías involucrados en este hecho, sino a toda la comisaría 4ta.

Con información de IP Noticias y 750.am