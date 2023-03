El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue protagonista de una situación verdaderamente vergonzosa: insultó a una docente que estaba, junto a otras, haciendo una protesta frente al edificio gubernamental reclamando salarios dignos.

En el video que se difundió en redes sociales, se escucha al mandatario provincial decirle a una maestra "Andá a trabajar, vaga de mie***".

En la grabación se puede ver el momento en que el mandatario provincial se retira del edificio de gobernación y es interrumpido por un grupo de maestros y profesores que reclamaban la necesidad de ser escuchados: "Reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos".

Mientras caminaba junto a su custodia Quintela le respondió de forma abrupta con insultos.

A pesar del agravio, la mujer no se quedó callada y expresó: “¿Cómo me contesta así? ¿Por qué me contesta así? Maleducado”. Luego del cruce, personal de seguridad la separó del lugar y Quintela se retiró en su auto.

En pocos minutos el video se volvió viral en redes sociales generando diversos comentarios al respecto, muchos de ellos en contra del gobernador por su exabrupto.

Ante la repercusión que tuvieron las imágenes, el gobernador debió salir a pedir disculpas públicamente por la vergonzosa situación que protagonizó, y lo realizó un hilo de Twitter: "Quiero públicamente pedir disculpas por el exabrupto cometido ayer con una de las manifestantes que estaba fuera del Paseo Cultural. Mi intención siempre estará en mejorar la calidad de vida de todas y todos los riojanos, desde el diálogo y el consenso".

La provincia de La Rioja es una de las pocas que todavía no inició su ciclo lectivo 2023 producto de los paros docentes en reclamo de mejoras salariales y el arreglo de escuelas.

Las medidas de fuerza comenzaron después de que en enero de este año se oficializara un paupérrimo incremento paritario, con una suma fija de $12.000 y otros $10.000 que se sumarán al básico.

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja (AMP) exige un aumento de $35.000, por lo que confirmaron que no comenzarán las clases hasta que no obtengan una respuesta favorable de Quintela.

Mirá el bochornoso video:

Fuente: Noticias Argentinas