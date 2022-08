Zenón Pereyra presenta "Cocktail", con una mezcla de sonidos inspirados en los Rolling Stones. El nuevo single es un rock & roll donde el artista describe esas fiestas entre la cuarentena y post donde la gente se juntaba a tratar de olvidar de lo que pasaba en el mundo y divertirse por que sí.

Zenón canta: "Ey, me estoy yendo a un cocktail. A uno de esos donde la gente no se porta bien. Me estoy yendo a un cocktail. Si preguntan ni nos vimos no te quiero joder. Yo me estoy yendo a un cocktail."

Luego de un debut fructífero con "Clandestino", de su colaboración con Loli Molina y AINDA, Zenón sigue creciendo a pasos agigantados con 40.000 oyentes mensuales en Spotify. Además la nueva promesa del cancionero argentino e indie rock Zenón Pereyra anuncia su primer Niceto Club en Buenos Aires. Actúa el 9 de septiembre a las 20. Tickets en venta aquí.

Más acerca de Zenón Pereyra

El músico nacido en Tandil, encontró su pasión gracias a la comedia musical. Para sus 10 años ya era un autodidacta de la guitarra y para sus 15 años ya componía hits (uno de ellos llamado "Yo Bailaré" de Halconizados de Amor que actualmente posee más 7 millones de reproducciones en Spotify). Las dos grandes influencias del artista son Jorge Drexler y Charly García, pero siempre recalca que no quiere casarse con ningún género en particular, aunque es notorio que sus canciones ya se insertaron en la escena del rock nacional. Los músicos que lo acompañan y son parte de su banda son Esmeralda Escalante y Yago Escriva (AINDA) en los coros, Iñaki Colombo (Bandalos Chinos) en la guitarra, Pablo Gimenez (El Zar) en bajos y guitarras, Guille Salort (Conociendo Rusia, Wos, etc) en las baterías.

Su álbum debut "Clandestino" fue lanzado en mayo 2021 y combina diferentes géneros musicales como el bossa nova, folk, soul, pop y baladas con predominancia del indie rock. Recientemente fue invitado como telonero de los shows de Jorge Drexler y participó en los principales festivales del país: Lollapalooza 2022 y Cosquín Rock 2022.



Por otro lado, Zenón Pereyra sigue conquistando con su música a colegas y suele participar en shows de Silvestre y La Naranja, y cuenta con colaboraciones con AINDA ( "Bossanova" feat. AINDA, que ya llegó al millón de escuchas en Spotify) y con Loli Molina ( "Pediste Flores" feat. Loli Molina).