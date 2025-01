Chevrolet Montana RS 2025: detalles, precio y equipamiento de la nueva versión deportiva

Chevrolet lanzó en Argentina la nueva versión RS de su pick-up Montana, sumando una variante deportiva a la línea de modelos que ya cuenta con cuatro niveles de equipamiento: LT MT, LTZ AT, RS AT y Premier AT. Esta nueva edición se destaca por su estética más agresiva y moderna, sin modificaciones importantes en su motorización, que mantiene el motor naftero turbo 1.2 litros de 132 CV, presente en otros modelos de la marca como el Tracker.

Diseño Exterior e Interior

La Montana RS se diferencia por sus detalles visuales, como la parrilla High Gloss negra, el emblema Black Bowtie y las llantas de 17 pulgadas con terminación mecanizada exclusiva. Además, los retrovisores y las molduras están oscurecidos para reforzar su imagen robusta y deportiva. La insignia RS en el portón trasero y las barras de techo integradas completan su diseño exterior.

En el interior, la Montana RS mantiene un ambiente moderno y sofisticado con detalles en negro brillante y tapizados "mate" en los asientos y paneles, con costuras rojas que aportan un toque deportivo. Los asientos y la consola central destacan por su elegancia y comodidad, mientras que el volante y otros detalles mantienen un acabado de alta calidad.

Equipamiento y Seguridad

La Montana RS se ofrece con un completo equipamiento, que incluye faros Full LED con regulación automática, sistema OnStar con respuesta automática en caso de accidentes, Wi-Fi nativo, proyección inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y sensor de punto ciego, entre otros. También cuenta con una cámara de marcha atrás, seis airbags, control de estabilidad, anclajes ISOFIX y frenos con ABS/EBD/BA.

En términos de confort, la Montana RS incluye climatizador automático, levantavidrios eléctricos, asientos regulables y un sistema multimedia MyLink con pantalla táctil de 8” compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La conectividad también está garantizada por el sistema Wi-Fi 4G y la posibilidad de arranque a distancia mediante la app MyChevrolet.

Mecánica y Rendimiento

Bajo el capó, la Chevrolet Montana RS sigue utilizando el motor naftero Ecotec 1.2 turbo de 132 CV y 190 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con tracción delantera. Esta motorización le permite mantener un buen balance entre rendimiento y eficiencia, destacando su comportamiento dinámico gracias a su suspensión trasera con rigidez variable y dirección asistida eléctrica.

Precios y Financiación

La Montana RS tiene un precio de $30.344.900, posicionándose entre la versión LTZ y la versión Premier, que es la más equipada de la gama. La línea de precios de la nueva Montana es la siguiente:

Chevrolet Montana LT 1.2T MT: $27.633.900

Chevrolet Montana LTZ 1.2T AT: $29.529.900

Chevrolet Montana RS 1.2T AT: $30.344.900

Chevrolet Montana Premier 1.2T AT: $33.884.900

El vehículo cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Además, Chevrolet ofrece opciones de financiación con plazos de 12, 18 y 30 meses, con tasas que varían entre el 9,9% y el 29,9%.

Conclusión

La nueva Chevrolet Montana RS llega para ofrecer una opción deportiva dentro de la gama de pick-ups compactas, con un diseño más agresivo y moderno, sin comprometer la tecnología y el confort que los usuarios esperan. Con su motor eficiente y un completo equipamiento de seguridad y conectividad, esta nueva versión de la Montana se posiciona como una opción atractiva en el mercado argentino.