Oliver Oakes explicó la llegada de Colapinto a Alpine y la situación de Doohan

La Fórmula 1 está a punto de iniciar una nueva temporada, y Alpine ha captado la atención de los fanáticos con la incorporación del argentino Franco Colapinto como piloto de reserva. En su primer comentario público sobre este fichaje, el jefe de equipo de la escudería, Oliver Oakes, explicó las razones detrás de la decisión de contratar al joven piloto y aclaró la situación de Jack Doohan, actual piloto titular de Alpine.

Colapinto, nacido en Pilar, ha generado gran expectativa tras su llegada al equipo francés. Aunque la escudería no tiene asientos vacíos entre sus pilotos titulares, Oakes destacó que el argentino dejó una gran impresión durante su paso por Williams en 2024. “Creo que Franco causó una gran primera impresión con Williams”, señaló el dirigente en una entrevista en el podcast James Allen on F1.

El argentino cerró su temporada pasada con algunas dificultades, incluyendo varios accidentes, pero Oakes subrayó su velocidad y compromiso: “Probablemente se esforzó demasiado al final, tratando de impresionar por demás, pero lo importante es que mostró una gran velocidad”, indicó el jefe de Alpine, quien destacó la calidad del piloto.

En cuanto a las especulaciones sobre el futuro de Colapinto, se rumorea que podría debutar como titular en el Gran Premio de Miami, lo que pondría a Jack Doohan bajo la presión de demostrar su valía en las primeras cinco carreras de la temporada. Sin embargo, Oakes aclaró que el equipo no busca presionar al australiano: “Jack tendrá su oportunidad justa en 2025. La intención no es ponerle presión, sino dar al equipo opciones más adelante”, explicó el jefe de Alpine, al tiempo que destacó la importancia de tener los mejores pilotos en el coche no solo para el presente, sino también para el futuro.

Franco Colapinto firmó un contrato de cinco años con Alpine, integrándose al grupo de pilotos reserva junto a Paul Aron y Ryo Hirakawa. Su rol consistirá en estar disponible para reemplazar a los pilotos titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, en caso de ser necesario. Sin embargo, el argentino no participará en las prácticas de los viernes, ya que no cumple con el requisito de ser un rookie tras haber competido en nueve carreras de F1 con Williams en 2024.

De esta manera, la escudería francesa comienza una nueva etapa con Colapinto como una de sus promesas para el futuro, mientras que Doohan deberá aferrarse a su puesto titular, sabiendo que el equipo tiene alternativas en el horizonte.