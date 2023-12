Del 27 de febrero al 7 de marzo de 2024, Marruecos acogerá el primer Twing Raid, un rally reservado al Renault Twingo de primera generación con motivo de su trigésimo aniversario.

Coche urbano por excelencia, el primer Renault Twingo será una estrella del rally raid en su trigésimo aniversario. La agencia de viajes de eventos Access Organization Group, está organizando el primer Twing Raid. Del 27 de febrero al 7 de marzo de 2024, los 125 Twingos esperados de primera generación cruzarán Marruecos.

“ Ampliamente producido, fiable, ligero y económico, el Twingo 1 es perfecto para cruzar el Sahara ”, explica Jeoffrey Decoupigny, director de Twing Raid. Abierto a todos, este rally comenzará en San Sebastián, en el norte de España. Las tripulaciones llegarán a Marruecos en etapas de conexión antes de comenzar la competición, para llegar a Marrakech desde Midelt. En total, la ruta se extenderá a lo largo de unos 4.000 kilómetros incluyendo el tramo de vuelta al sur de España. Las travesías del Alto Atlas, las dunas de Erg Chebbi y el paso de Tizi-n'Tichka prometen ser los puntos destacados de la expedición, que concluirá en el hotel de 5 estrellas Kenzi Menara Palace tras varias noches de vivac.

Las tripulaciones interesadas deberan pagar 2.490 € para su inscripcion. Incluye alojamiento, desayuno y cena, bitácora, baliza GPS y asistencia, entre otros. Cada tripulación deberá participar con un Twingo 1 modificado para la ocasión según determinadas instrucciones proporcionadas (distancia al suelo, protección, etc.). Los mecánicos de la organización ofrecen alquiler de Twingos a los participantes que no dispongan de uno o no lo encuentren. En total, según la agencia se espera un presupuesto medio de 6.290 euros.

Como Restos du Cœur, fundación sin ánimo de lucro, compuesta por una asociación nacional francesa, su objetivo es distribuir comida gratis a los más desfavorecidos. Cada tripulación deberá llevar 10 kg de alimentos y productos de higiene que serán recogidos por la organización benéfica justo antes de la salida. La iniciativa deportiva tiene como objetivo la solidaridad y también incluye la distribución de material escolar a colegios ubicados en determinadas zonas aisladas por las que pasa la carrera.