Ante la grave crisis económica que atraviesan los argentinos, se incrementó notablemente el incumplimiento del pago de cuotas alimentarias para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. A este duro contexto, se suma el crecimiento de la violencia en general, y en particular en los vínculos familiares.

La Jueza de Familia de Córdoba María Belén Mignon sostuvo que “la cuota alimentaria es una obligación civil, pura, dura con contenido económico, pero además de eso (...) tiene un plus ético porque ese aporte de dinero está destinado al sostenimiento de los hijos, y cuando uno no lo hace, cuando hay un progenitor, una progenitora que no lo hace, eso recarga al otro”, explicó.

La magistrada sostuvo que el incumplimiento “se traduce en una suerte de abuso patrimonial sobre los recursos del otro, con toda la carga que eso implica no solamente en lo económico, sino también en las tareas de cuidado, en el sostenimiento y acompañamiento que significa hoy el desarrollo de los niños y las niñas, que no es solamente comprarle la merienda, hacerle el almuerzo, sino que también implican energía física, psíquica, afectiva , emocional puesta a disposición de un otro”, señaló, ampliando así el concepto estricto de la obligación parental.

En ese sentido, Mignon remarcó en diálogo con Radio Universidad, que el pago de la cuota alimentaria “es una obligación que se podría traslucir como cualquier otra obligación pero además de esto, tiene un fuerte contenido ético por lo que representa”.

Al respecto la magistrada sostuvo que, justamente porque no es una obligación económica más, los jueces “tenemos herramientas (diferentes), como por ejemplo privarle a una persona salir del país o presentarse a ver a su club de fútbol favorito” o a su artista preferido.

Y agregó: “Todas estas especificidades hacen a esta obligación que tienen este contenido ético y que representa un derecho fundamental, un derecho humano que está contemplado en normativas de derechos humanos como es la Convención de los Derechos del Niño, artículo 27, donde dice que la obligación primera es de la familia, pero si la obligación no la cumple la familia, también debe ser una carga estatal porque el alimento para un niño -que hace a su estructura a su desarrollo, a condiciones dignas de vida- (...) es una obligación que nos comprende como estado, como sociedad”, explicó.

La importancia de la voluntad del deudor

Tras la pandemia de Covid 19 y la gran crisis económica que atraviesa Argentina, la jueza explicó que el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria es un delito cada vez más frecuente que trasciende a todos las clases sociales. Por otro lado, destacó que hay progenitores que, si bien no tienen trabajo, tienen voluntad para aliviar la carga de la otra parte.

“Tenemos casos de personas que se insolventan a los fines de no pagar la cuota alimentaria o dejan de trabajar o renuncian a un buen trabajo (...), como también vemos que esto trasciende a todas las clases sociales. Cuando hay un patrimonio más potente, hay mayores herramientas” para lograr que paguen.

No obstante, Mignon remarcó que “hay papás de un nivel socioeconómico muy bajo (...) que han quedado sin trabajo y los convocamos a una audiencia para renegociar los alimentos y ofrecen alimentos en especie, comprar alimentos, mayor tiempo de cuidado, se encargan de llevar a los chicos al colegio porque están sin trabajo. Es decir, si hay voluntad y acá trasunta lo ético, si hay conciencia de lo que significa esto, podemos encontrar la solución”, subrayó la jueza.

“El escenario más dramático es cuando no tenemos aporte y tampoco hay ningún tipo de alternativa u ofrecimiento en relación al otro progenitor”, concluyó la magistrada.

