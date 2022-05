La pieza teatral "Mal- Tratada" exhibe funciones los domingos de mayo y junio a las 21, en Espacio Blick (Ex Pasaje Pérez 11).



La obra se presenta como un docudrama ficcional, ganadora del Featec 2019-2022.

"A través de un caso, nos aproximamos en forma fragmentada a la locura y al tránsito institucional por escenarios teñidos de punición y de encierro. ¿Dónde reside la locura? ¿De qué manera las conductas de una sociedad son responsables? El lado oscuro de nuestros placeres hedientos, la impronta política de asumirnos locas y el encuentro sensible con quien relató el extrañamiento como testimonio son la convocatoria a esta nueva asamblea", se expresa en la sinopsis.

"Montar y desmontar el dispositivo del delirio. Entrar y salir ¿Quién está afuera? ¿Quién adentro? ¿Quién delira? ¿Cuál es la frontera que delimita el paso de lo real a lo imaginario? ¿Quién actúa? Salud y derechos, una combinación de muchos funcionamientos que esconden una trama de descuidos y omisiones. Concurrir, encontrarnos o mirar al costado. El llamado de un caso, su testimonio y la apertura a escuchar más voces sobre la locura", agrega.

La dramaturgia es de Natalia Monasterolo y Ana Guillermina Yukelson. En escena: Valeria Beltramo, Cintia Morales y Micaela Franchino. Dirección: Micaela Franchino. Asistente de dirección: Cintia Morales. Voz en off: Mafalda Rojas.

Entrada general $800. Reservas al +54 9 351 243-5373

Cómo surge la obra "Mal- Tratada"

¿Qué fue lo que las llevo a tratar el tema de “la locura”?

"El tema de salud mental es un tema que como persona y directora de la obra me atraviesa. Desde pequeña tuve mi abuela internada en un manicomio y es en ese lugar donde nace mi papá. Entonces, hablar de la locura sin saber qué es o cómo se trata, siempre estuvo presente en casa. Así como también la pregunta por qué llegó mi abuela ahí, y por qué no salió; ya que muere allí. Los relatos de mi padre estuvieron presentes en la mesa de los domingos toda la vida", explica la directora Micaela Franchino.

"Un día me encuentro con Nati, amiga de la adolescencia. Me cuenta sobre su tesis doctoral, que tiene que ver con un caso, y siento que nuevamente me atraviesa el tema manicomio, la realidad de la salud mental y el testimonio de Marina. A partir de ahí, visitamos a Marina para que nos preste su voz; luego buscamos a Ana Yukelson para que juntas escriban la dramaturgia de la obra. Tercer paso buscar las actrices y todo el equipo", agrega Micaela.

Con el tiempo, aparece “La mujercita vestida de gris” escrita por Marina, acompañada por Natalia y Rosa, su psicóloga.

¿Qué buscan con la obra? ¿Con el tratamiento del tema y llevarlo a escena?

"Se busca reflexionar en como la sociedad debería insertar a todos sin que necesariamente deban estar institucionalizados. Creemos que puede haber otras herramientas y otras formas de acompañar, que no tengan que ver con el encierro y el aislamiento de la sociedad", dice la directora.

Finaliza con esta reflexión: "Tomar conciencia de las leyes y los mandatos que son muy rígidos, y tratar de tener la apertura y capacidad de empatizar, para poder acompañar y no juzgar".