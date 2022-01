El titular de la Unión de Trabajadores hoteleros y gastronómicos, Juan Carlos Rousselot, indicó que durante las audiencias de la empresa Quinto Centenario, propietaria del Hotel Sheraton, se habló de una reapertura del hotel cinco estrellas de Córdoba en marzo próximo. De todas formas, indicó que no hay nada confirmado aún.

En declaraciones a Radio Universidad, el gremialista señaló que hace meses que vienen teniendo audiencias con los empresarios para tratar de encontrar una solución para los 75 trabajadores que están cobrando el 75% de su sueldo congelado a octubre del año pasado. Sin embargo, sostuvo que todavía no hay una respuesta definitiva para saber cuál va a ser el destino del inmueble ubicado en Avenida Duarte Quirós.

No obstante, Rousselot señaló que "la empresa había manifestado hace unos dos meses en el acta de audiencia, que tenían pensado abrir en marzo de este año, ahora están dando vueltas con una incertidumbre que es insostenible para los trabajadores y sus familias que no saben qué va a pasar (...) No saben si van a volver al trabajo, y están cobrando un 75% de sus salarios, o sea que es muy delicada la situación", manifestó el sindicalista.

Según explicó el titular del gremio que nuclea a los trabajadores, la empresa había manifestado que estaba en negociaciones con la cadena Hilton (para reabrir) pero que "aparentemente eso todavía no se ha materializado y están buscando otras variantes".

"Nosotros pretendemos que el hotel abra sus puertas y le exigimos en el acta audiencia que ponga ya una fecha de reapertura y que dejemos de dar vuelta con esta situación que se torna ya realmente insostenible", dijo Rousselot.

El hotel tuvo en su momento una nómina de 130 trabajadores aproximadamente, y hoy cuenta con 75 trabajadores.

"Nosotros cotejamos que se paguen los salarios, los salarios están pagos", indicó el sindicalista, pero no obstante destacó que "la situación de incertidumbre por parte de los trabajadores y de sus familias es insostenible". "Pretendemos que la empresa defina qué es lo que va a hacer: si abre sus puertas o si va a indemnizar a los trabajadores", sostuvo.

Respecto de la versión que indicaba que habría interesados en utilizar las instalaciones del hotel para instalar negocios vinculados al juego, Rousselot dijo que desconoce esa información y añadió que "nos preocuparía mucho que eso no vuelva a reutilizarse como hotel. No tenemos ese dato".

Por último, el titular del gremio reiteró que necesitan una definición por parte de la empresa, ya que la situación que atraviesan los trabajadores "es desesperante", sostuvo.

"La próxima audiencia es el 9 de febrero en el ministerio de Trabajo donde esperemos que finalmente la empresa nos diga una fecha de reapertura y que se cumpla", concluyó.

