Oscar Atienza, médico especialista en Salud Pública y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se manifestó en contra de las medidas adoptadas por el gobierno de Córdoba en cuanto a la pandemia de Covid 19.

En declaraciones al programa "Es por Acá", de la FM 102.3, el reconocido experto señaló que, ante la alta circulación de la variante Ómicron y sus sub variantes (que muchas veces no son detectadas por los test de antígenos) se cree falsamente que hay una epidemia de gripe, cuando en realidad son casos de coronavirus.

En ese sentido, Atienza indicó que la escalada de casos de influenza A se verá recién en un mes.

Al ser consultado sobre si la pandemia de Covid está finalizando, el especialista sostuvo enfáticamente que no: "Claramente no estamos en el fin de la pandemia, estamos en otra etapa de la pandemia", remarcó, detallando la importancia que tuvo la campaña de vacunación en Argentina.

"Lo que ocurrió en enero (con pico de casos y largas colas en centros de testeos y vacunatorios) fue una puesta a prueba de lo que fue el proceso de vacunación, para saber si las vacunas funcionan o no funcionan, y "lo que vimos es que realmente funcionan y se terminaron todas las campañas anti-vacunas que había, porque vimos realmente la efectividad de las vacunas", señaló.

"Estamos ante algo parecido a lo que es una inmunidad de rebaño pero solamente para la parte de letalidad del virus, no del contagio. No desaparece la infección, la cantidad de contagios sigue alta porque van apareciendo nuevas variantes que se van adaptando, y van generando nuevas olas", sostuvo en relación a las subvariantes B1, B2 y B3 de Ómicron.

Atienza remarcó que "ha bajado muchísimo la tasa de letalidad (muertes) pero la tasa de incidencia (cantidad de contagios nuevos) sigue muy alta (...)Reino Unido la semana pasada tuvo récord en cantidad de casos en los dos años de pandemia, Estados Unidos está en su pico máximo constantemente, con predominancia de las nuevas variantes", ejemplificó.

Sobre la nueva estrategia en Córdoba, que cerró centros de testeos masivos y vacunatorios, el médico dijo que se pierde un registro de información valiosa, en un contexto pandémico. "Cuando estás en pandemia tenés que detectar si realmente lo que se palpa en la sociedad es algo controlable y tenés que saber en profundidad qué pasa", indicó.

"Hoy en día está la gripe A circulando y está generando contagios masivos en todas las escuelas, en distintos lugares, todos conocemos a alguien que en este momento tiene gripe", señaló Atienza, remarcando que la influenza tiene los mismos síntomas que el Covid 19. "Se necesita saber cuál de los dos patógenos es el que realmente los cuadros de gripe que vemos hoy".

En ese sentido, fue contundente al expresar: "Yo creo que si hoy alguien tiene gripe es Covid, no es influenza, entonces vos tenés que mantener los centros de testeos abiertos para poder diferenciar", manifestó, agregando que el gran problema es que Ómicron (en principio llamada "variante sigilosa" porque se difundía y no era detectada por los test de antígenos, en la mitad de los test no se registra. "De ahí es de donde se agarran las autoridades para decir es gripe , y la gente se va a su casa con Covid, creyendo que lo que está teniendo es un cuadro de influenza y no es así. Lo que hay hoy circulando es covid", dijo contundente.

La bajísima cantidad de casos de gripe detectados desde enero

Agregando datos a la situación epidemiológica del país, Atienza indicó que "en Argentina hemos tenido 794 casos detectados testeados de influenza tipo A desde el primero de enero hasta el 16 de marzo (19 en Córdoba) que es cuando emitió el ministerio de Salud de la Nación el primer informe, contra dos millones y medio de casos de Covid. Si hoy ves a alguien que tiene un cuadro gripal, es Covid. Por favor, use barbijo, aíslese porque la probabilidad de que sea influenza tipo A es 1 en 100, por eso es importante tener los centros de testeos abiertos", reiteró.

El magíster explicó que un cuadro de gripe dura 3 o 4 días, sin embargo, señaló que "los cuadros que estamos viendo en los consultorios duran entre 8 y 10 días, coinciden con el covid", sostuvo.

¿Entonces cuándo llegará la gripe?

Atienza pronosticó que la gripe va a aparecer en un mes, como habitualmente ocurre cada año. "Tiene un comportamiento estacional, nunca en marzo. No hay registros en la historia de la epidemiología que hayamos tenido brotes de gripe en el mes de marzo. Tenés algunos casos que son importados por la gente que viaja al norte", pero no son muchos sostuvo.

Por otro lado, el experto indicó que es de extrema necesidad seguir utilizando el barbijo hasta que pase el invierno, "uno de buena calidad", remarcó, para evitar los contagios de los virus que estarán circulando.

Sobre el fin de la pandemia de covid, pronosticó que "en agosto, septiembre, esto va a estar pasando a otro estado a nivel mundial, que es lo que hay que esperar. Ya el mundo está llegando a la cifra cercana del 70% de vacunación, cuando lleguemos al 80% y sea equitativo -que todos los países se hayan vacunado- la pandemia a nivel mundial va a tener otro estado y ahí vamos a estar mucho más tranquilos", concluyó el profesor de la UNC.



