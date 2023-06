A seis años de un trágico choque que le costó la vida a Nicolás Jankunas, su familia reclama Justicia y que sea condenado quien presuntamente ocasionó la colisión fatal.

El adolescente tenía 18 años aquel domingo 4 de junio de 2017, cuando se dio la embestida entre motos que ocasionó su muerte. Ocurrió en barrio Coronel Olmedo, de la ciudad de Córdoba. Fue trasladado a un hospital, pero falleció el día siguiente.

Roxana Maldonado (52), pasó cada día desde entonces encabezando luchas por su hijo y pidiendo una condena para Ariel Alejandro Britos (35), acusado de presunto homicidio culposo. El juicio comenzaría el próximo 14 de junio en la Cámara 11° del Crimen de Córdoba.

La mujer contó a Canal 10 que la noche en que Nicolás fue chocado, la llamó por teléfono, y ella le preguntó si estaba llegando a la casa donde vivían, ya que había ido a pasar la tarde con unos amigos. “Me balbuceaba, me decía ‘me chocaron’, y automáticamente salí, mientras tanto llamaba a su hermano que no estaba, para que llamara a la policía y la ambulancia", indicó la mamá.

Y continuó relatando: “llego al lugar (…) y me encuentro con Nicolás tirado en la mitad de la vereda, con su moto al lado. Más o menos a unos 8 kilómetros estaba una moto en medio de la calle con un señor. Yo me acerco, mi hijo consciente, le dije que se quedara tranquilo que ya venía una ambulancia y la policía”, dijo Roxana.

Contó que posteriormente al chico le agarró un ataque de nervios y lo subieron al auto de su propiedad, ayudaron al hombre accidentado de la otra motocicleta. “Lo pusimos a un costado, lo sentamos y en ese momento detecto un perrito a poquitos metros. Le pregunté si se les había cruzado, y me dijo 'no, se me cayó de acá adentro´y tenía olor a alcohol”, detalló la madre de Nicolás.

De acuerdo al relato de Roxana, luego de que llegó la policía al lugar, llegó el padre del otro hombre, y contó que lo retó: “le decía 'otra vez, siempre lo mismo´y no entendí en ese momento el por qué. Ante la desesperación de que no venía la ambulancia, mi hijo se ahogaba, decidimos llevarlo porque ya habían pasado más de 50 minutos”.

La mamá indicó que pasaron por el hospital Florencio Díaz para que alguien lo revisara y le contestaron que no había médicos que atendieran ahí, y por eso lo llevaron al hospital San Roque. Apenas lo ingresaron, Nicolás diría lo que fueron sus últimas palabras, pidiéndole a su hermano que le diera la mano y no lo dejara dormir.

“El médico me dijo que estaba en estado crítico, que iba a cirugía porque tenía una hemorragia interna”.Tres horas después le informaron a Roxana que tenía “desgranado” el hígado y que no sabían si podría sobrevivir. A las 9 de la mañana le dijeron que Nicolás seguía en gravísimo estado y alrededor de las 13, en medio de otra cirugía, el adolescente falleció tras un paro cardíaco.

La larga y dolorosa lucha de una madre

“El día que falleció no me pude despedir, no le pude dar un beso a mi hijo porque el caso estaba judicializado”, contó la mamá.

A partir de ese momento Roxana caminó incansablemente los pasillos de Tribunales averiguando qué había pasado en aquel accidente que le arrebató a su hijo. “Me decían ‘acá las lágrimas no sirven, acá sirven las pericias, las pruebas ’".

"Empecé a buscar testigos, pruebas.. Hicieron las pericias, y allí confirman que Nicolás venía bien por su mano. Esta persona, Ariel Britos venía en contramano, sin luz con un perrito en la mano y obviamente -yo lo había constatado- que venía con alcohol”, detalló la mamá.

Roxana contó que quien embistió a su hijo tiene otra causa por haber chocado a otra persona en 2015.

La mujer relató que le ofrecieron $70.000 y “pintar una iglesia” por la vida de su hijo, cosa que consideró descabellado.

Todo se demoró inexplicablemente en tribunales, con la cantidad de pruebas que había para llegar a juicio, algo que se hará seis años después. Finalmente comenzará el miércoles 14 de junio a las 9 de la mañana.

“No quieren darle prisión efectiva (a Britos) que es lo que yo estoy pidiendo, porque lo que me dice el fiscal es que él está insertado en la sociedad y está trabajando”, dijo Roxana desesperada, pidiendo Justicia por la pérdida absurda de su hijo Nicolás.

Mirá la nota completa: