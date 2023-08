Este viernes se cumple un año de que se conocieron las terribles muertes de cinco bebés recién nacidos y los intentos de homicidio de otros ocho, en el Hospital Materno Neonatal "Dr Ramón Carrillo" de la ciudad de Córdoba.

El horror y la conmoción que causó la información llegó a todo el país. A raíz de una denuncia, comenzó en ese momento una investigación que lidera el fiscal Raúl Garzón y que conllevó la renuncia del propio ministro de Salud de entonces, Diego Cardoso, y de las autoridades del nosocomio, imputadas en la causa.

No obstante, la única detenida es la enfermera Brenda Agüero, acusada de homicidio calificado por aplicar un método insidioso y por ocho intentos de homicidio. No se descarta que haya habido más involucrados en los aberrantes hechos ni la posibilidad de que haya sido otra persona quien cometió los crímenes.

La ex directora del hospital maternal, Liliana Asís, está imputada de encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica. El mencionado Cardozo, Pablo Carvajal; Alejandro Escudero Saleme; Marta Gómez Flores y Adriana Morales también están acusados en la causa.

Se trata de las personas que estaban a cargo del hospital y del ministerio de Salud, que no pudieron haber desconocido lo que estaba ocurriendo en el hospital Neonatal.

Cabe recordar que la primera de las muertes se registró el 18 de marzo del año 2022, cuando falleció Francisco, hijo de Vanesa Cáceres. El resto de los pequeños perdieron la vida de manera sospechosa entre marzo y julio de ese año en ese centro de salud.

“En el día de ayer nos reunimos por primera vez -con el fiscal Garzón- todas las madres de la causa (…). Nos explicó cómo se había avanzado durante este año en cuanto a las investigaciones ese es el motivo de la reunión. Explicarnos los pasos que se habían dado, por qué se habían dado ciertos pasos, cuánto es lo que faltaba y todo eso”, contó Vanesa a Radio Universidad.

Respecto del encuentro con el fiscal, la mamá de Francisco indicó que “en primer lugar notamos empatía que la verdad que lo necesitamos en medio de todo esto. Vimos tanta falta de empatía de mucha gente, en particular de las personas que se quedaron calladas, que si hubieran sido un poco más empáticas a lo mejor no llegábamos a los números de los que estamos hablando. Y eso te da cierta tranquilidad: empezar a confiar de nuevo en que a lo mejor hay gente que tiene un poquito más de empatía y más corazón y que se tomen caso como corresponde”, señaló la mujer.

Vanesa sostuvo que confían en que haya la justicia que necesitan para tener un poco más de paz, tras el horror que han atravesado las familias de las víctimas.

“No hay con precisión tiempos (en la investigación), pero pero lo que calcula es que no falta mucho para que nos volvamos a juntar y ya tengamos otro tipo de respuesta y otros pasos para dar”, subrayó la mamá.

Respecto de los imputados, la mujer señaló que cree que hay más gente para imputar, “más para arriba, incluso al mismo Diego Cardoso se le debe ampliar la imputación por lo que hemos visto a él también de corresponden encubrimiento y personas de su alrededor también me parece que deberían ser tocadas, porque acá miro para el costado y no pasa nada”, dijo Vanesa.

Y agregó: “Acá mucha gente sabía sobre este tema y lo taparon y prefirieron que no se destapara la olla, y prefirieron cuidar su puesto de trabajo (…) y eso hizo que se murieran más bebés, porque si ellos hubieran actuado y hubieran pasado a la justicia como correspondía lo que tenía que hacer, esto no no hubiera sido los números que son hoy”.

Respecto de la rápida detención de la enfermera Agüero, la mujer señaló que cree que el fiscal y el juez de control deben tener las pruebas suficientes para mantenerla presa, pero dijo que siente que, en lo que respecta a imputaciones hacia “más arriba”, en referencia a funcionarios, la causa “está más trabada”.

