Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe que se encuentra preso en la cárcel de la localidad cordobesa de Bouwer tras haber sido imputado por por asociación ilícita y estafas reiteradas, elaboró el proyecto de una nueva financiera desde el presidio a la que llamará All Us (Todos Nosotros).

En declaraciones radiales, el fundador de Zoe contó que se trata de una compañía similar a la que tenía sede en Villa María y lo llevó a la cárcel.

En ese sentido, Cositorto aseguró que va a poner de pie “nuevamente a la empresa” y aclaró que no ingresará al circuito financiero, pero va a trabajar para que el que invirtió y confió “recupere y multiplique el dinero que ganó”.

A la vez, según publica La Voz, trascendió un audio en el que confirma a sus seguidores “tenemos en esta tremenda oportunidad llamada ‘All Us’. Una comunidad de líderes que va a permitir alcanzar a cientos, a miles, un millón, dos millones, cuatro millones de personas. Empezamos con un valor ínfimo, ustedes saben hay que poner US$6″.

Ideas suicidas

Por otro lado, en la nota brindada desde la cárcel de Bouwer, Cositorto admitió que en los cuatro meses que lleva preso, muchas veces pensó en suicidarse.

“Cuando estás 150 días preso sin recibir visitas, cuando te meten en el aislado -a mi ya me pusieron ahí cinco veces-, cuando en algunas cárceles te meten en un sótano -pasé por cinco penales- y sí, en un momento pensé en suicidarme. Somos seres humanos. Por suerte mi mentalidad y mi formación me ayudaron a evitar eso, pero hay otras personas a las que no les alcanza, no soportan la presión y se matan”, indicó en declaraciones al programa radial ATP.

El líder de la ex Zoe reiteró lo que había dicho tiempo atrás a Radio Universidad: que su detención y la de los 30 imputados en la causa por asociación ilícita y estafas reiteradas se debe “a la influencia de los poderosos a los que no les gustó” lo que ellos pagaban como comisión, entre otros, “algunos bancos, algunas tarjetas de crédito y financieras”.

El polémico personaje fue detenido por Interpol a principios de abril pasado en un barrio privado República Dominicana, dos meses después de que la fiscal de Villa María, Juliana Companys, ordenara su captura internacional por presunta asociación ilícita y estafas, realizadas a través del sistema piramidal conocido como esquema ponzi.

A la vez, cientos ahorristas se presentaron en la justicia reclamando el dinero depositado en Generación Zoe y diciendo haber sido estafados.

