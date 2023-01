Elizabeth fue atacada el pasado 13 de enero por uno de sus perros en la localidad de Alta Gracia. Ella tiene 66 años, y producto de las heridas, perdió su brazo derecho y sufrió severas heridas en el brazo izquierdo. Hoy se recupera en la Clínica Chutro y dio su testimonio a Canal 10.

“Hace un tiempito atrás, el perrito mezcla de pitbull se peleó con otro. Vi que la cosa estaba mal, entonces lo revoleé para otro lado. Armé unas chapas y cerré un lugar como para que quede ahí”, contó acerca de lo sucedido.

Según su relato, en un descuido uno de los cachorros que albergaba en su casa ladró al pitbull que estaba encerrado en un sector del patio. En respuesta, el animal intentó morder al cachorro y tumbó las chapas que lo contenían en el patio.

“Lo agarró del labio y lo tironeaba donde él. Ahí fue cuando estúpidamente metí la mano en el cuello y los separé, y el otro creyó que era el cuello del cachorro y me agarró el brazo. Después intenté agarrar una chapa para encerrarlo y me agarró la otra mano, por suerte ya no estaba el otro perro, lo miré, le grité y me soltó”, continuó.

Elizabeth estaba sola en su casa al momento del ataque, aunque dice haber gritado a vecinos que no escucharon su llamado de auxilio. La riña duró unos cuantos minutos, y una vez terminada se acercó a un sillón en el que se recostó por varias horas.

“Ahí me quedé un tiempo, hasta que pude recobrar el aliento. Vi que podía mover unos dedos y pude salir”, recordó sobre su estado de salud esa tarde. A pesar de que el ataque fue el viernes, recién el domingo llamó a una ambulancia para asistirla.

Luego de contar lo sucedido, realizó un pedido para que la Asociación ADMA (Asociación Protectora de Animales de Alta Gracia) no “tenga total poderío” sobre sus animales. “Yo pedí que hagan un permiso a las chicas voluntarias para que los controlen y asistan. Porque yo no confío en la asociación”.