Luego de varios días de estar en la lista de espera del INCUCAI aguardando un donante compatible para que se le realice un transplante de hígado, finalmente la buena noticia llegó este martes, y Florencia Fernández Nieto (18) será intervenida esta misma tarde en el Hospital Privado de la ciudad de Córdoba.

Según contó Andrea Nieto, la mamá de la adolescente, la chica está en coma farmacológico aunque “en óptimas condiciones” para recibir el órgano, proveniente de la provincia de Santa Fe.

“Su estado sigue siendo crítico (…) pero está bien para entrar al quirófano”, explicó Andrea.



Según detalló la mamá, Florencia entró al centro de salud e inmediatamente quedó en coma, por lo que la familia está tratando de “grabar todo lo que está pasando, las secuencias, así cuando ella reaccione vea lo que es”.

Andrea contó que todavía no se pudo determinar qué fue lo que le causó una falla hepática tan grave a su hija, y dijo que supone que luego del transplante se harán los estudios correspondientes para saberlo.

Qué le ocurrió a Florencia

“Florencia siempre fue muy sana, no tenía más que un resfrío. No tuvo síntomas de enfermedad alguna, no hacía tratamientos de nada”, contó días atrás Andrea a los SRT.

Y agregó que de repente sufrió "una falla hepática fulminante. Su hígado se paralizó, entonces necesitamos uno completo, no hay otra", explicó la mamá de la joven de 18 años que en una semana pasó de estar sana a formar parte de la lista de espera del INCUCAI.

De acuerdo al relato de la madre, Florencia comenzó el sábado 22 de julio pasado “con una especie de gastroenteritis, se la medicó en Cruz del Eje. El domingo la internaron porque tenía dolores agudos en el estómago, se le realizaron estudios y le diagnosticaron una falla hepática. El lunes la trasladaron de urgencia a Córdoba, al Hospital Privado”, había informado.

