Tras el reconocimiento de la derrota de Sergio Massa, referentes de Unión por la Patria en Córdoba analizaron el resultado del balotaje y el futuro de la presidencia de Javier Milei y el rol del peronismo.

Unión por la Patria en Córdoba: Sergio Massa reconoció la derrota y el fernet salió "coqueado"

La legisladora Tania Kyshakevych reconoció que el peronismo debe hacer una autocrítica. “No hemos podido solucionar los problemas concretos que tiene la gente. Por eso eligen el proyecto de Milei que está basado en el enojo con un Gobierno que no ha estado a la altura de la circunstancias”, remarcó.

Y remarcó: “si nosotros le echamos la culpa al electorado, creo que sería muy soberbio de nuestra parte”.

Al respecto, la diputada Gabriela Estévez declaró: “evidentemente se expresó un descontento de una gran parte de la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad de construir una alternativa y en ese camino vamos a seguir transitando”. Además, la dirigente de La Cámpora relativizó el resultado en Córdoba y afirmó que la diferencia no fue sustancial en comparación al balotaje de 2015 (74,31% vs 25,68% en 2023 contra 71,52% vs 28,48 % en 2015).

Sobre la victoria de Milei, Kyshakevych planteó: “desde mi lugar me genera mucha preocupación, pero como soy una defensora de la democracia entiendo la voluntad de los argentinos. Entiendo el modelo de país que eligieron. Desde el lugar donde nos toque vamos a trabajar para seguir sosteniendo nuestros valores, nuestra cultura y nuestro sentido de patriotismo”.

Estévez agregó: “seguiremos trabajando denodadamente primero para defender los derechos brindados en estos 40 años de democracia. Y segundo, para intentar generar una oposición con la responsabilidad de poder garantizar que toda la lucha de estos años del pueblo trabajador no se vea perjudicada por alguien que no cree en eso”.

“Nos toca una responsabilidad de agrupar al peronismo y volver a las bases”, concluyó Kyshakevych.