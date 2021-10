La cantante catamarqueña que vive en Córdoba desde hace 10 años, recibió tres nominaciones en los premios que otorga la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines- CIEyA.



Bren Coll está nominada en las categorías Artista Cordobesa del Año, Artista Folclórica del Año, Videoclip del Año por "Arriba quemando el Sol".



"La Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines busca acompañar la producción musical local, que se sigue imponiendo como fenómeno cultural a pesar de las dificultades. Los Premios CIEyA nacen de esta intención, con el objetivo de otorgar a los y las artistas consagrados/as el reconocimiento que merecen y, sobre todo, fomentar y potenciar a los y las músicos/as emergentes.

En esta primera edición, cuya ceremonia tendrá lugar en noviembre, se contemplarán las producciones que durante el 2020 hicieron frente a los desafíos que presentó la pandemia. Los ganadores serán elegidos mediante un sistema combinado de jurado experto y votación del público", detalla la organización.



Para votar se puede ingresar aquí.



Bren Coll difundió un comunicado para invitar al público en general a que ingresen a la web de CIEyA y puedan votar su nominación: "Hola amigxs! Me hace mucho ilusión compartirles esta noticia y desde luego pedirles un favor. Estoy nominada a los Premios CIEyA (Cámara de la Industria, Espectáculos y Afines) que se celebran en el mes de noviembre. Tengo tres nominaciones... La Felicidad me rebasa y hasta el 11 de Octubre la gente (ustedes) podrán VOTAR entrando a premioscieya.com.ar me ayudan con esta y capaz, capaz nos llevamos usted y yo una gran sorpresa. GRACIAS!".



Mirá el videoclip "Arriba quemando el Sol":

Te puede interesar: Bren Coll lanza "Adoro" en homenaje a Chavela Vargas

También: Bren Coll presentó su nuevo material, "Arriba quemando el sol"