El titular del gremio que agrupa a los trabajadores bancarios, Raúl Ferro, criticó duramente a la municipalidad de Córdoba por haber difundido a través de los medios de comunicación una propuesta para que se modifique el horario de atención al público.

"A nosotros los bancarios nos toma de sorpresa, nos enteramos ayer a la tarde, no hemos sido convocados a ninguna reunión", dijo el sindicalista en diálogo con Pensavalle Informa por Radio Universidad. Además, agregó que no son el sector que genera mayor tránsito de personas, provocando un cuello de botella en el centro de la ciudad capital.

En esa línea, Ferro sostuvo que "en la ciudad tenemos sucursales en todos lados, está representada la mayoría de los bancos, está muy descentralizado" por lo que los clientes no se ven obligados a ir al centro.

Cuando le preguntaron si está de acuerdo o no con el horario bancario que propone el municipio, de 10 a 15, Ferro dijo que "en principio hay un Convenio Colectivo de Trabajo donde hablamos de siete horas de atención al público, que no se puede alterar".

"La bancaria no va a cambiar no va a cambiar su condición laboral del Convenio Colectivo, es decir, eso es lo primero, segundo no podemos decir sí o no con un análisis muy superficial, nos tomó de sorpresa. Nosotros recién mañana estaremos convocando a un plenario de delegados para analizar el tema", sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, indicó que "no es tirar por tirar" (una propuesta) y le reclamó a los gobiernos provincial y municipal que la administración pública tenga presencialidad plena para evacuar los problemas de los jubilados y pensionados "que pululan por el centro" sin una buena atención. " Y empiecen a poner mejor atención para todos los bancarizados, pobrecita la gente", remarcó.

Quién define el horario de la apertura y cierre de los bancos

Ferro remarcó que el horario lo regula el Banco Central, aunque como las provincias tienen autonomía, pueden adecuarlo según sus necesidades, acordándolo con el personal bancario.

"Lo de Buenos Aires de 10 a 15 es porque está alineado con Wall Street, y en el interior hoy por ejemplo no hace falta, antes sí hacía falta (...) cheques de papel, etc. Hoy la tecnología ha superado todo eso, hoy no incide, habría que poner en conocimiento de cómo funciona la actividad para ver que no incide en el cuello de botella", dijo, criticando por elevación nuevamente al municipio de Córdoba.

Al ser consultado si el gobierno provincial puede decidir unilateralmente un cambio de horario en la atención, Ferro indicó que " tenemos que ponernos de acuerdo porque el cambio de horario significa rotura de la atención horaria que tenemos en el convenio colectivo".

"Como se plantea hoy estamos contemplando una hora y media más que nadie pagará", sostuvo, explicando que una vez que se cierran las operaciones, los empleados deben quedarse una hora y media más para finalizar sus tareas. "Tendrían que quedarse hasta las 16.30. Quién contempla esa hora y media, quién la va a pagar?" se preguntó el gremialista.

Los trabajadores "tienen su derecho adquirido su reglamento, etc, que hay que respetar. Primero tiramos la piedra y después vemos", señaló, remarcando que fue una falta de respeto que no los convoquen a dialogar sobre el tema y enterarse por los medios.

"Habría que ver el tema si es conveniente con 40 grados tener a los jubilados haciendo cola por los pagos. Habría un montón de cosas que hay que razonar antes de tirar (la propuesta del cambio de horario). No creo que en Serrezuela convenga tener un banco abierto a las 3 de la tarde", ironizó Ferro.

Escuchá la nota competa: